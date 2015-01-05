法总统表示若谈判有进展须解除对俄制裁

哈通社阿斯塔纳1月5日电，据BBC报道，法国总统奥朗德说，如果本月关于乌克兰危机的谈判有进展的话，他希望解除西方国家对俄罗斯的制裁。

奥朗德总统周一（5日）说："俄国总统普京并不想吞并乌克兰东部，他亲口告诉过我。" "不是让俄国屈服" 此前德国副总理加布里尔也已经发出警告说，不要对俄罗斯实行进一步制裁。 和奥朗德一样持中间偏左政治立场的加布里尔说，制裁是为了迫使莫斯科谈判解决乌克兰冲突。 但是他说，一些所谓的欧美 "力量"想要用这些制裁来削弱俄国，他认为这是"引火烧身"的做法。 加布里尔在接受德国的《图片报》采访时说："我们希望的是有助解决乌克兰冲突，而不是希望让俄国屈服。" 欧洲安全组织OSCE说，尽管已经有了停火协议，但是乌克兰东部的政府军和亲俄反叛力量之间仍然出现零星交火。 不过在上个月，交战双方已经相互交换了数百名俘虏。 欧盟多国的呼吁 除了德国，欧盟还有别的成员国也呼吁解除或放缓对俄制裁，这一制裁已经对俄国的银行、能源、以及武器制造业造成打击。 在意大利、匈牙利和斯洛伐克，都有政界人物呼吁放宽对莫斯科的制裁。 现在法国总统奥朗德也加入了呼吁解除对俄制裁的队伍，他说，如果关于乌克兰冲突的谈判有进展，制裁就必须解除；如果谈判失败，那么制裁仍然持续。 奥朗德在接受法国电台的采访时透露，本月15日，法国、德国、俄国和乌克兰将在哈萨克斯坦的阿斯塔纳举行首脑会谈，专门讨论乌克兰冲突问题。