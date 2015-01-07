平壤举行群众大会 民众誓言响应金正恩所提口号

哈通社阿斯塔纳1月7日电，据中新网援引朝中社报道，为贯彻朝鲜最高领导人金正恩在新年贺词中提出的纲领性任务，朝鲜平壤市于当地时间6日举行群众大会。

据报道，群众大会在金日成广场举行。金永南、崔龙海、金己男等朝鲜劳动党和朝鲜国家领导干部，朝鲜各级单位、群众团体，以及和界人士参加了大会。 在大会上，平壤市委责任书记金秀吉作报告。金秀吉指出，金正恩的新年贺词是鼓舞朝鲜军民为国家尊严和繁荣富强开展总攻的战斗旗帜。 金秀吉称，去年，平壤干部、党员和群众遵循朝鲜劳动党的构想和意图，超额完成了平壤市所肩负的国民经济计划。金正恩的领导和关爱是朝鲜国家建设中能够取得惊人成果的根本源泉。

金秀吉还称，平壤市干部、党员和群众要积极响应金正恩提出的"以白头山的革命精神一致奋起投入早日争取最后胜利的总攻"口号。 金秀吉进行报告后，平壤金正淑纺织厂厂长、寺洞区梨岘蔬菜专业合作农场管理委员长、平壤市青年同盟委员长、金策工业综合大学系主任分别代表朝鲜工人阶级、农业劳动者、青年和知识分子作了发言。 他们指出，在金正恩的领导下，朝鲜全国人民将进一步掀起"创造朝鲜速度的熊熊烈火"，使2015年成为"伟大的胜利之年"、"革命大喜庆之年"。 大会结束后，与会群众举行了示威游行。