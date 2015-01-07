德国爆发反移民排外游行：反对西方伊斯兰化（图）

哈通社阿斯塔纳1月7日电，据外媒6日消息，超过3万人参加了反对"伊斯兰化"的抗议游行，数万名抗议者走上街头，打出"欧洲爱国主义者反对西方伊斯兰化"。他们要求修改法律并限制伊斯兰难民涌入。与此同时，反对排斥移民的群众游行爆发。

据报道，德国多个城市5日爆发反对国家移民政策的抗议游行，活动参与者担忧"欧洲伊斯兰化"，其中德累斯顿市的抗议活动规模最大，约有1.8万人参加。《纽约时报》评论称，尽管德国总理默克尔和其他政要呼吁放弃参与游行，但此次抗议活动仍是近几个月来参加人数最多的一次。 德国副总理、社会民主党领袖西格玛尔•加布里尔在爆发游行前天曾呼吁市民不要加入民族主义者组织的示威活动。他说"活动的组织者中不乏曾受法律制裁的罪犯、新纳粹主义者、反犹太者，正直的人不应该跟在他们的后面。" 据悉，德累斯顿市抗议活动的参加者不惧冬雨在过年剧院前的广场上集合。此次活动的组织者之一就是名为"Pegida"的反移民、反"欧洲伊斯兰化"的排外运动组织。 据悉，自2014年10月以来，德国慕尼黑、波恩、卡塞尔等城市每周一都会有Pegida游行，且人数逐渐增加，参加游行的抗议者抗议政府的移民和难民政策。