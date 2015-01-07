吉尔吉斯斯坦经济专家：欧亚经济联盟面临机遇和挑战

哈通社阿斯塔纳1月7日电，据新华网报道，由俄罗斯主导的独联体内经济一体化项目欧亚经济联盟1月1日正式启动。俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦、亚美尼亚和吉尔吉斯斯坦五国将打造一个拥有1.7亿人口的一体化经济联盟。吉尔吉斯斯坦经济专家乌兰•朱萨耶夫在接受记者采访时表示，欧亚经济联盟面临的机遇与挑战并存。

2014年12月23日，吉尔吉斯斯坦总统阿坦巴耶夫在莫斯科签署了关于吉加入欧亚经济联盟的协议，标志着吉尔吉斯斯坦正式参与由俄罗斯主导的欧亚经济一体化进程。据吉尔吉斯斯坦经济部长萨利耶夫介绍，吉尔吉斯斯坦正式完成"入盟"进程，成为欧亚经济联盟正式成员国的时间预计在今年5月份。 朱萨耶夫认为，欧亚经济联盟以俄罗斯为主导，哈萨克斯坦、白俄罗斯、亚美尼亚和吉尔吉斯斯坦对俄经济依赖度较大，尤其是油气领域。对于欧亚经济一体化推进的前景，朱萨耶夫认为这在很大程度上由俄罗斯经济发展状况决定。他说，目前俄经济受欧美制裁以及国际市场原油价格大跌等影响，在未来2至3年内恐难有起色，因此欧亚经济联盟的前景面临挑战。 然而，任何一种新事物的出现必伴随着利弊两面，朱萨耶夫认为，尽管有一些专家认为吉加入欧亚经济联盟会对国内产生冲击，但欧亚经济一体化同样会给本地区带来诸多收益。 联盟各国取消关税，可以推动联盟内商品、资本和劳务等自由流动，形成1.7亿人口的大市场，有利于各国中小企业发展；联盟对外提高关税，外国在联盟内投资商品生产将比向联盟出口商品更为有利，这将加大对外资的吸引力；各成员国经济结构单一，建立联盟后，有望根据各国自身优势，形成新的经济增长点，推动各国经济可持续发展。 对于欧亚经济联盟未来扩员，朱萨耶夫认为，联盟成员主要以独联体国家为主，入盟可能性最大的是塔吉克斯坦、阿塞拜疆和摩尔多瓦。 吉尔吉斯斯坦与中国同属上海合作组织，对区域合作有深入研究的朱萨耶夫认为，欧亚经济联盟建立后，中国价廉物美的生活类商品将在进入哈、吉后便进入欧亚大市场，销售潜力大增；此外，欧亚经济联盟建立后，大力吸引外资，中国可将国内过剩产能向该地区转移；该联盟与中国西部地区毗邻，中国可结合西部大开发和推动新疆跨越式发展等战略，推动与该联盟的互联互通项目。 此外，欧亚经济联盟的建立将促进中国的丝绸之路经济带战略建设，更有利于推进交通、通讯、电力、金融、能源等领域互联互通项目。