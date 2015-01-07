外媒：中国政府已批准基建投资超十万亿

哈通社阿斯塔纳1月7日电，据华尔街见闻网站消息，彭博新闻社援引匿名消息人士称，中国国务院去年底已批准总投资额逾10万亿元人民币的七大类基础设施项目，其中今年投资超过7万亿元。

中国政府批准了总投资超过10亿元的400个项目，这些项目将从2014年底持续到2016年。今年开工项目预计约300个，旨在通过扩大有效投资稳定当前经济增长，确保投资继续对今年经济增长发挥至关重要的作用。

具体项目已下发至各地方政府，有些项目去年底已经开工。

此举显示出中国官员对经济的担忧。中国计划转向国内消费驱动经济增长，不过，内需尚未产生足够的增长势头。德意志银行经济学家昨日下调中国经济本季度增长预期至6.8%，并重申呼吁央行加大货币刺激。

德意志银行分析师张智威向彭博新闻社表示，我们预计第一季度增长将意外下行，而政策将在2015年意外宽松。中国将受到房地产投资放缓和地方政府土地销售大幅下滑的"双重打击"。

消息人士向彭博新闻社表示，项目将由中央、地方政府、国有企业和私营部门贷款提供融资。投资将分布于七个产业，包括石油和天然气管道、卫生、清洁能源、交通和采矿。发改委也在研究其它行业的项目，政府需要为经济增长提供更多的支持。

发改委的发言人李朴民上月表示，中国将鼓励在这些领域的投资。

《经济观察报》网站12月26日援引浙江发改委官员谢力群表示，政府批准了420多个基础设施项目，投资超过10万亿元。2015年，国家将扩大有效投资放到稳增长非常突出的位置，国家层面已经建立了重大基础设施建设项目推进机制，即"七大工程包"，包含420多个项目，预计投资超过10万亿元。这是"七大工程包"预计投资总额首次对外披露。谢力群是在传达全国发展改革工作会议的一次务虚会上作此表述的。"七大工程包"分别为粮食水利、交通、生态环保、健康养老服务、信息电网油气等重大网络工程、清洁能源、油气及矿产资源保障工程等。

为了控制债务水平，中国政府此前一直通过微刺激来维持经济增长。中国目前的债务水平已经达到2倍于GDP。中国央行于去年向银行业注入流动性，并于11月降息。