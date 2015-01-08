巴黎枪袭十多人死伤 凶手身份被锁定

哈通社阿斯塔纳1月8日电，据BBC报道，3名枪手在巴黎袭击了著名法国讽刺杂志《查理周刊》办公室，打死12人，包括8名记者和两名警察，另有约10人受伤。

法国警方下发的通缉文件已经确认了袭击凶手的身份，他们是34岁的萨义德（Saïd Kouachi）和32岁的谢里夫（ Cherif Kouachi）两兄弟，另一 名凶手是18岁的穆哈德（Hamyd Mourad） 警方正在开展大规模搜捕行动，希望抓获这3名驾车逃走的枪手。涉案的第三名嫌犯来自巴黎东北部城市兰斯，他在当地的住宅已经受到警方搜查。兰斯距离巴黎约140公里。 法国一些城市的公众举行集会游行，抗议这一枪击事件。这是该国几十年来最严重的暴力攻击事件。 法国总统奥朗德随后亲赴事发现场。他称这是"恐怖主义分子发动的恐怖主义行动"。 警方正在全力追缉涉案嫌犯。有消息称，警方目前锁定的目标为3名嫌疑人，其中两人为亲兄弟。 法国总统奥朗德7日晚宣布，法国8日将举行全国哀悼活动，并降半旗三天悼念在恐怖袭击事件中的遇害者。 奥朗德说，恐怖袭击事件使"法国的心灵受到打击"，在这样的悲剧面前需要互相团结。 这3名蒙面枪手闯入《查理周刊》办公室，用冲锋枪射击，并在街头与警方交火，然后驾车逃跑。 他们在巴黎北区的Rue de Meaux弃车而逃，并劫持了第二辆小汽车。 法国反恐专家说，袭击经过精心策划。 死亡威胁 周三上午，3名枪手冲进了在巴黎的著名法国讽刺杂志《查理周刊》办公室。 目击者说，他们听到枪手用阿拉伯语高喊"我们为先知复仇"以及"真主是伟大的"。 一名目击者对法国电视台说，看到两个戴着黑头罩的男子拿着枪跑进杂志的办公楼。 "无国界记者"组织一名成员对美联社说，枪手跑到杂志社的二层楼，在编辑部胡乱扫射。 最初报道说只有两名枪手，但是随后法国内政部长伯纳德表示，安全机构正在搜捕3名"罪犯"。 他说，巴黎现在处于最高级安全戒备状态。 目前身在袭击地点附近的BBC中文网驻巴黎特约记者翁素云表示，在袭击事件发生后，附近的地铁站已被关闭，而查理周刊办公室所在的街道也被警方封闭，不准任何人进入。 现场附近有不少媒体记者进行实地报道，也有许多人在场聚集围观。 一些在场的巴黎市民对BBC中文网记者表示，对于此次袭击事件感到震惊和伤感。也有人认为，袭击事件是对媒体自由的威胁。 翁素云还透露说，受到袭击的查理周刊办公室所在地位于巴黎东南部，本身就是一个非洲及阿拉伯裔移民聚居的地区。 据美联社报道，法国各地宗教场所都已加强安保。 讽刺漫画 奥朗德总统表示，将不遗余力捉拿袭击者。 当袭击发生时，《查理周刊》总编辑杰拉德•巴尔德（Gerard Biard）正在伦敦。他表示对事件感到震惊。 他说，"我无法理解为什么有人用重武器攻击一家刊物。刊物不是战争武器。" 他表示这家杂志并没有接到任何暴力威胁。"我认为没有人收到暴力威胁，因为如果有这种威胁，人们就会议论。但是目前没有任何紧张情况。" 《查理周刊》以嘲讽时政新闻和人物著名，曾刊登过被认为是影射伊斯兰教先知的讽刺漫画。 这幅漫画发表后，杂志社曾遭燃烧弹袭击。 该杂志最近在其推特上发表了一幅据信是讽刺极端激进组织伊斯兰国（IS）的首脑。