德国总理默克尔表示希望英国能留在欧盟

哈通社阿斯塔纳1月8日电，据BBC报道，德国总理安格拉•默克尔在1月7日访问伦敦时表示，她将协助英国首相大卫•卡梅伦阻止欧洲移民滥用英国的福利体系，但同时强调，欧盟关于盟国内部自由移民的原因不应动摇。

卡梅伦则提出英国要与欧盟重新讨论盟约协定，并表示相信英国与欧盟的关系问题"能够解决"。 1月7日，默克尔以七国集团（G7）轮值主席国领导人身份到伦敦进行短暂访问，期间与卡梅伦会面，在后者陪同下参观了大英博物馆，并在唐宁街10号举行会谈。这可能将是默克尔在今年5月英国大选前最后一次到访英国。 卡梅伦曾承诺，如果他所在的保守党能在大选中获胜，英国将在2017年底就是否继续留在欧盟而进行公投。他希望在此之前与欧盟商讨英国与欧盟的盟约协定。 卡梅伦呼吁就欧盟内部的福利和雇佣体系进行大刀阔斧的改革，包括要求欧洲移民在移民英国之前要先找到在英国的工作，需要等四年才能开始获得某些方面的福利，并且欧洲移民的孩子不再在英国获得儿童福利等。 英国首相此前曾表示，他的方案将在某些方面需要修改目前的欧盟盟约协定，因此也需要得到全部28个成员国的支持。不过，大部分欧盟成员国都已经表示，强烈反对任何侵犯欧洲盟内部出入境自由的规定。 默克尔则表示，欧盟内部的自由出入境原则"不容置疑"，但她同意需要采取措施阻止移民滥用福利。 不过，默克尔并没有表示她是否支持卡梅伦提出的修改盟约协定。 在被问到英国在欧盟的未来时，德国总理说："我们非常希望一个强大而成功的欧洲里面能够有英国。" BBC分析：卡梅伦需要默克尔支持 作为欧洲最强国政府的领导人，默克尔的支持对于卡梅伦的提议是否有希望获得欧盟同意至关重要。 "我非常高兴总理愿意与我们合作寻找解决办法"，路透社引述卡梅伦在记者会上的发言，"我想要解决英国与欧盟的关系问题......我相信这是可以做到的。" 不过，BBC政治记者本•赖特（Ben Wright）分析，德国虽然支持卡梅伦在限制移民福利等问题上的立场，但是柏林目前并不愿意大幅修改欧盟协定。 在法国、爱尔兰等目前对于欧盟项目信心不强的国家，这些议案要在公投中获胜并不容易。 卡梅伦表示希望英国留在欧盟，但他也曾警告，如果不能对盟约进行他所想要的修改，他将"不排除任何可能"。 一些卡梅伦的后座议员对欧盟持怀疑态度，他们认为重新讨论只能通过一份新协定来实现；而另一些人则相信，改革在当前的协定内仍有机会实现。 赖特认为，无论如何，卡梅伦的提议都需要默克尔的支持，正因为如此，卡梅伦和默克尔的谈话有重大意义。 路透社则报道说，虽然欧盟希望英国继续留在欧盟，并且乐意听取英国的意见，但是一旦英国想要离开，欧盟也并不准备采取任何措施阻止。 路透社引述一名不愿公开姓名的德国高级官员说："如果英国离开，对欧盟将是沉重打击，但是对英国，这个打击要更大。"