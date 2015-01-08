哈中物流专线本月试运行

哈通社阿斯塔纳1月8日电，据连云港日报8日消息，连日来，位于中国连云港港集装箱码头后方的哈中物流基地呈现一派繁忙的景象，每天都有两三百名工人奋战在哈中铁路线附属工程的施工一线。"在本月底前工程全部完工，初定18日连云港至中亚班列试运行，真正实现与哈萨克斯坦零距离对接。"中哈国际物流有限公司总经理刘斌说，中哈国际物流公司是中国与哈萨克斯坦经贸合作的首个实体平台。如今，因为铁路线开通在即，公司有了新的使命。

铁路专运线有望本月开通

驱车进入连云港港口，十分钟后行驶至港口庙岭作业区后方，毗邻陇海铁路和港口集装箱码头、散粮泊位，南侧距离集装箱码头前沿不到600米，便看见"连云港哈中国际物流基地"的露天大门。大门之后，便是哈中物流基地一期工程，堆放着一排排整齐的集装箱。刘斌表示，一期工程共22万平方米，主体已于2014年5月19日基本建成，有1763个集装箱位，拆装箱库2.3万平方米。

而在集装箱堆场之后，可以看见两条铁轨线向两端的尽头延伸，这便是哈中铁路专运线。"铁路专运线3.8公里，日均装卸能力10.2列，年最大装卸能力41万标箱。"刘斌说，这块地基本上算是港口好地块之一了，铁路专运线于2014年7月14日正式确定建设，9月25日即铺设完成。

"现在铁路已经全线铺通了，正在做扫尾工作，我们计划在今年1月18日试运行。"刘斌介绍。

中哈国际物流公司已实现盈利

在铁路开通前，由于公司尚处于起步阶段，中哈国际物流公司并未考虑盈利问题。但经过半年努力，刘斌表示："公司不会亏损。我自己原先制定的目标是收支平衡，但现在已经有了利润。"

铁路线尚未开通，公司的利润到底从何而来？"利润是根据已有的场地做的自营业务。"刘斌说，公司本着边建设、边经营的理念，与将近20家的航运公司签订了货物仓储协议。2014年全年实现空、重箱进出场量达64585标箱，拆装箱量13738标箱，场地仓储货物在15万吨以上，进出库货物达70万吨。此外，公司还自行组建过境代理队伍，已成功代理发运100多个过境箱。

"哈方也没有想到我们在这么短的时间就能够迅速上量。"刘斌说，"2015年公司定的目标是力争做到20万标箱以上的集装箱进出场量。连云港作为哈方出海口岸，通过过境班列，可实现货物对流，以更好地利用铁路专运线。"同时，公司计划在2015年2月启动一种出口货物的集装箱班列的运作。"目前我们已经和哈方沟通过，接下来将成立一个控股子公司，来运作过境班列。"刘斌说。

打造成哈萨克斯坦过境中国唯一港口

依托哈中物流基地平台，连云港更多的机遇也接踵而来。

"我们未来要做保税物流。南京海关给我们5条支持政策，按照字面理解，哈中物流基地已经享受部分综合保税区待遇。"刘斌说，2014年8月，南京海关印发《南京海关出台支持连云港发展的相关措施》，涵盖了口岸开放、哈中（连云港）物流合作基地建设、先行先试改革项目、"三互""三个一"口岸合作机制和深化区域通关等。其中，哈中（连云港）物流基地作为海关监管区，连云港海关以推动通关便利化为前提，通过推进关检"一次申报，一次查验，一次放行"合作和"信息互换、监管互认、执法互助"试点，以及通关作业无纸化改革，结合其以过境运输和国际中转为主的业务特点，拓展其保税物流功能。事实上，中哈国际物流公司正依托港口资源优势和海关监管的政策支持，利用现有场地、设备、货源、政策等条件，迅速将场站做成码头的后方堆场和B型保税的前沿中转基地。

刘斌说，享受通关便利化后，码头后方是22平方公里的金港湾物流园区，将整合规划建设上合组织成员物流园区，作为码头前沿的补充，强化在铁路运输、物流仓储、国际贸易、出口加工等方面的合作，形成一个阶梯式的保税物流链条。

据了解，中哈国际物流公司还有意做投融资平台，下一步将开展金融业务，目前公司已经做了很多准备工作。"中国外汇总局已批准我们做离岸结算的外汇渠道。公司可以在境外融资，到国外银行去贷款。公司还可以做离岸结算，相当于把上海自贸区的一部分政策拿过来了。"刘斌说，"我们的目标是通过争取双方政府政策支持和运价补贴等方式，把连云港港打造成为哈萨克斯坦通过中国进出口过境运输唯一港口，建成海陆运输便捷的丝绸之路经济带自由贸易港区，形成陆海枢纽的中转站，最终发展成为互联互通及贸易投资便利化的丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路交汇点。"

此外，一直困扰连云港的产业发展问题，似乎也能从本次哈中合作中找到出路。长期以来，尽管连云港依托港口发展，但是由于该市自身没有支撑港口发展的产业链，使得城市经济发展缓慢。依托哈中铁路专用线的开通，目前的设想是引入哈萨克斯坦的小麦，面向东南亚出口，形成匹配对流。