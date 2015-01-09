俄罗斯允许会俄语且无犯罪记录外国人加入俄军

哈通社阿斯塔纳1月9日电，据参考消息网报道，俄罗斯《莫斯科时报》网站1月7日发表题为《普京签署政令，允许外国人加入俄军》的报道称，克里姆林宫网站公布的一份文件显示，俄罗斯总统弗拉基米尔•普京已签署政令，准许外国公民在俄罗斯军队和内卫部队服役。

根据这项政令，年龄18至30岁的外国人只要会说俄语且无犯罪记录，便可以成为服役期5年的合同兵。该政令于1月2日签署，并在克里姆林宫的网站上发布。

这项政令将使来自中亚和其他地区前苏联加盟共和国的大量涌入俄罗斯务工的年轻人可以报名参军--有望挣得更高的薪水并获得军人补助。

俄罗斯在塔吉克斯坦和亚美尼亚设有军事基地，并在脱离摩尔多瓦的德涅斯特河左岸地区以及格鲁吉亚的阿布哈兹和南奥塞梯驻有军队。

这项政令还允许外国人在国家消防部门和内卫部队服役。内卫部队是一支部署在国内的确保治安和抗击叛乱或暴动的武装力量。

俄罗斯近来一直在努力增加军队中职业军人的数量，作为普京广泛的军队现代化和装备改良计划的一部分。

据俄罗斯新闻社报道，俄罗斯国防部长谢尔盖•绍伊古2013年表示，到2022年，将有一半的俄罗斯军人，或者说50万士兵按照职业合同服役。当前，俄罗斯军队仍沿用苏联时期的制度，主要由应征士兵组成。