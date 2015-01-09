英国安全局：我们不能阻止所有恐袭

通社阿斯塔纳1月9日电，据BBC报道，英国的恐怖袭击威胁正在增加，但英国安全局（MI5，也称"军情五处"）局长警告，安全局不能指望一定能阻止每一次袭击。

在法国讽刺漫画杂志《查理周刊》刊社遭遇袭击之后，英国安全局局长安德鲁•帕克（Andrew Parker）表示，警方以及军情五处在近几个月已经"阻止了三次针对英国的恐怖袭击阴谋"。 他还说，英国目前已经有大约600人前往了叙利亚。当中可能有相当一部分是加入了当地的"伊斯兰国"组织。 在巴黎发生袭击之后，英法边境的安保措施已经有所加强。英国内政大臣特雷莎•梅（Theresa May）表示，在法国导致12人死亡的袭击发生后，英国边境检查人员已经"加强了对来自法国的乘客以及货物的检查"。 她说，这些措施是出于"防范"考虑，而不是因为收到了具体情报。 不过，2013年3月起出任安全局局长的帕克警告说，英国正面临极端主义者"更复杂和激烈的袭击阴谋"。 他表示，在巴黎的袭击是一次"严重提醒"："有些人想要伤害我们。" 英国近几个月进行了一系列反恐怖主义行动，包括在过去三个月阻击了三次恐袭阴谋。帕克在MI5总部发言时表示，安全局提前知道了叙利亚的一个"基地"组织分支的极端主义者曾计划"对西方发动大规模恐怖袭击"。 帕克说，若非阻止及时，"肯定会有人丧命"。 "但我们不能自满。虽然我们和合作伙伴都已经竭尽全力，但我们知道，我们不能指望阻止每一次袭击。" 他说，安全局面对的"小规模但有可能造成死伤的袭击阴谋"数量有所增加。 BBC安全事务记者戈登•柯雷拉（Gordon Corera）分析说，帕克的发言背后的隐含信息是，可能会有事发生。 柯雷拉说，帕克的发言可能在巴黎发生袭击之前就已经起草，但巴黎的事件无疑加强了帕克的言论所带来的公众影响，暗示相似的事情可能会在英国发生。 上月，澳大利亚悉尼市一家咖啡厅发生了挟持人质事件，在16个小时的挟持之后，枪手曼•哈朗•莫内斯被警方开枪打死。在更早前，加拿大渥太华则有一名士兵在国家战争纪念碑被开枪射杀，枪手后来在闯进议会大楼时被安保人员开枪击毙。 英国警方的高级官员此前也曾警告，所谓"独狼式"袭击的威胁，正在英国增加。 帕克表示，此类袭击令情报部门更难以侦察："它们常常是一些个人突发性的行为。他们受到恐怖分子的宣传所激发，而不是作为一个成形网络的一分子展开行动。他们常常即兴而为，或者在极短暂的计划后就立即行动。" 他还说，"伊斯兰国"是"现代的恐怖主义现象"，他们充分利用现代的社交媒体工具和沟通方式，而我们很多人同样正在通过这些工具生活。 他为情报部门的监听行动辩护，还警告说，英国的隐私权"绝对而不容侵犯，于是恐怖分子和其他企图伤害他人的人们就能放心地在一堵保护墙后面行动，而不怕监察"。