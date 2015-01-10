惠誉下调俄罗斯主权评级 距垃圾级仅一步之遥

哈通社阿斯塔纳1月10日电，据FX168消息，全球三大评级机构之一的惠誉(Fitch)周五(1月9日)宣布将俄罗斯主权信用评级下调至投资级中最低的级别BBB-，展望为负。 此前油价重挫和乌克兰局势引发该国自1998年债务违约以来最糟糕的货币危机。

惠誉在一份公告中称，将俄罗斯主权评级下调一级至BBB-，展望为负面。这个评级与印度和土耳其的相当，惠誉上次下调俄罗斯评级是在2009年。

惠誉在公告中指出，"自2014年年中以来，随着油价和卢布重挫，利率大幅调高，俄罗斯经济前景显著恶化。油价大跌暴露出该国经济增长和石油之间的紧密纽带。"

惠誉此次行动使其与标普对俄罗斯的评估一致，标普去年4月份将俄罗斯信评降至BBB-。惠誉下调俄罗斯评级至BBB-并持负面展望之后,美元兑卢布持稳于日内高位附近的61.7290。

俄罗斯经济受到原油大跌和西方制裁的严重冲击，前高盛集团首席经济学Jim O'Neill就指出，俄罗斯经济今年可能萎缩1.8%，未来恐将失去"金砖国家"身份。

此外，日内惠誉还确认荷兰AAA的顶级主权评级不变,前景展望稳定,预计该国GDP会在2015年增长1.2%。另一评级机构标普也维持欧元区头号核心国家德国的AAA顶级信用评级不变，称德国的评级展望稳定。