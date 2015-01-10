转登《查理周刊》漫画的德国报社遭纵火

哈通社阿斯塔纳1月11日电，据BBC报道，德国警方周日（11日）称，转登法国《查理周刊》讽刺伊斯兰漫画的《汉堡早邮报》遭纵火袭击。

汉堡警方发言人说，周日早晨，有人向《汉堡早邮报》办公楼内投掷石块、燃烧物。



办公楼低层两间房屋受破坏，不过火很快就被扑灭，无人受伤。现场的两人因行踪可疑被逮捕。



《汉堡早邮报》在其网站上说，遭纵火时办公楼里没有人。



该报还说，这起事件是否与法国《查理周刊》枪击案有关，仍在调查中。



上周三，法国讽刺漫画杂志《查理周刊》编辑部遭恐怖枪击。



其后，和其他一些德国报刊一样，《汉堡早邮报》也曾转发《查理周刊》的漫画。



最近，德国曾经发生规模较大的反穆斯林游行示威。法国枪击案进一步触动德国社会的神经。



周六（10日），德雷斯顿大约三万五千人上街游行，抗议德国最近发生的反穆斯林示威，并表示对开明、宽容社会的支持。



示威人群还默哀一分钟，悼念巴黎枪击事件的死难者。



组织者说，参与人数是上周一"反对欧洲伊斯兰化"（Pegida）运动在德国组织的最大规模集会的两倍。



不过，Pegida将于周一在德雷斯顿举行示威。



有部分分析人士预测，鉴于法国发生的血腥暴力，参加人数可能会比从前有所增加。