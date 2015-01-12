哈萨克斯坦执政党成员评中国反腐 称不惧家丑外扬

哈通社阿斯塔纳1月12日电，据中新网消息，努尔别克•萨亚萨特是哈萨克斯坦执政党"祖国之光"党政治委员会成员，他同时担任该党下属的公共政策研究所所长。萨亚萨特日前在接受本报记者采访时高度评价中国反腐工作的成效，认为通过打击腐败，整风肃纪，抓好党风廉政建设，中国共产党将赢得更多民意支持。

"中国共产党和中国政府旨在根除腐败的大规模行动已经持续多年。对于中国来说，打击腐败具有决定性意义，尤其是在当前中国领导人全力推进社会经济改革的背景下。"萨亚萨特说，毫不妥协地有效打击腐败，对于中国完成社会经济的转型、实现民族复兴的中国梦至关重要，也是其中的关键环节。

在萨亚萨特看来，中国目前的反腐行动体现出四大突出特点。一是务实公开。萨亚萨特说，中国领导人并不害怕"家丑外扬"，展示出严厉打击腐败的坚定决心，"从反腐斗争开始之初，中国政府就广泛地发布国内反腐工作的进展情况，系统地向公众提供统计数据和事实信息，并大力报道那些社会民众最为关切的反腐调查等"。

二是持续性。中共领导人明白，反腐斗争绝非一朝一夕之事，从一开始就明确表态，在反腐这个问题上，不管党内或政府内所担任的职务有多高，法律面前人人平等。萨亚萨特告诉记者，令他印象特别深刻的是，反腐斗争"不仅要打苍蝇，还要打老虎"。

三是系统性。缺少制度层面上系统性的综合措施，打击腐败是不可能成功的。必须要建立反腐和党风廉政的长效机制，而这一切都建立在改革法律系统体制之上，"正因如此，依法治国成为中共十八届四中全会的主要议题"。

四是官方与民间力量合力打击。中国共产党开展的群众路线教育实践活动特别引人关注，这项活动的主旨就是要巩固党和国家领导层与普通民众的联系。

萨亚萨特相信，哈中两国未来在反腐工作领域可以进一步开展经验交流、互鉴与合作。哈"祖国之光"党与中共都将反腐问题视为自身工作的重要方向，并且中共在反腐倡廉、建设廉洁政府、保持党风党纪等方面的工作积累了宝贵经验，哈"祖国之光"党对此非常感兴趣。公共政策研究所就曾深入学习研究了中共2012年出台的《关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》。哈"祖国之光"党与中国共产党之间的党际合作，包括在反腐方面的经验交流合作，正在不断加强。