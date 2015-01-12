北京外国语大学丝绸之路研究院成立

哈通社阿斯塔纳1月12日电，据新华网报道，中国北京外国语大学丝绸之路研究院10日揭牌成立，将成为中国"一带一路"建设的重要智库。

当天，北京外国语大学丝绸之路研究院举行了成立大会暨新年论坛。该研究院将立足北外"多语种特色"、"跨文化优势"、"产学研平台"和"走出去桥梁"的要素禀赋和功能定位，致力于在人才培养、学术研究、社会服务、人文交流等方面服务中国提出的"丝绸之路经济带"和"21世纪海上丝绸之路"战略。 北京外国语大学校长彭龙兼任北外丝绸之路研究院院长。他表示："研究院要成为‘一带一路'战略的重要智库。要促进协同创新、跨界融合，服务中国向丝路国家‘走出去'和丝路国家研习中国改革与发展道路的需求，开展全方位、多层次的培训与咨询；为促进中国与丝绸之路国家的人文交流搭建平台、积极实践。" 香港城市大学前校长、北京外国语大学客座教授张信刚受聘为研究院名誉院长。他指出，中国"一带一路"建设要做到连心相通，不仅要在经济上共有共享、互惠互利，文化交流上还要有学者的参与，这就需要像北外这样的院校发挥作用。 北京外国语大学是目前中国开设语种最多的外语院校，设有64种外国语言教学，完整开设了欧盟国家23种官方语言和东盟10国的官方语言，是中国外语教育和国际问题研究的重要基地。