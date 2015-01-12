访《铁血一千勇士》中准噶尔首领的扮演者哈克穆

哈通社阿斯塔纳1月1２日电，近日，《阿斯塔纳晚报》刊登了该报记者采访土耳其籍哈萨克电影演员巴哈迪尔•哈克穆的访谈。哈克穆是土耳其国家电视台AVAZ频道《在土耳其的哈萨克人》栏目制片人，自2002年以来曾在多部影片中扮演不同的角色。为了使广大读者更多地了解这位哈萨克人，现将该访谈摘编如下。

记者：您是如何步入演艺圈的？

哈克穆：一次偶然的机会，我遇到了土耳其著名导演奥斯曼•斯纳甫，他邀请我出演他正在拍摄的一部电视剧的一个角色。当时对当演员我是门外汉，只是觉得有趣，从那次出演之后，便引发了我对表演艺术的兴趣。

记者：在那之前，您具体在做些什么？

哈克穆：众所周知，土耳其是皮革王国，在那里生活的许多哈萨克人从事皮革加工业，当时我在斯坦布尔从事的也是这一行业。

记者：家庭成员中有否进入演艺圈的？

哈克穆：没有，我从小就梦想成为一名演员，小时候，我同弟弟经常讲述我们所看过的电影内容，学电影中的各种表演，也看过有关穆斯塔法•奥兹突尔克的影片。

记者：2003年我第一次见到您在影片«G.O.R.A.»扮演的角色，您经常在中国和日本电影中扮演各种角色，有没有想过进入哈萨克斯坦演艺界发展？ 哈克穆：我在东亚国家影片中扮演的角色较多，这也许是缘分吧，而在哈萨克斯坦影片中仅在《铁血一千勇士》中扮演一位准噶尔首领。当有条件自己导演影片时，也许我会扮演我们哈萨克人。

记者：有当导演的想法吗？

哈克穆：我想在今年夏天着手拍摄一部动作喜剧片，目前正在写电影脚本。

记者：哪部影片使您奠定了在土耳其影坛上的地位？

哈克穆：自从演了«G.O.R.A»以后，我对表演艺术产生了浓厚的兴趣，对电影艺术也有了广泛系统的了解，可以说«G.O.R.A»是我进入娱乐圈的首部影片。

记者：您是如何被选入土耳其阿拉什乐队拍摄的歌曲ＭＴＶ的？

哈克穆：该ＭＴＶ视频是在土耳其摄制完成的，在片中我饰演一犯罪团伙成员。摄制组成员与我很熟悉，也许是我有比较典型的东方人面部特征的缘故，使我顺利被录取。

记者：经常来哈萨克斯坦吗？

哈克穆：我在哈萨克斯坦演艺界虽然有一些朋友，但来的次数较少，也曾有过在哈国影片中出演更多角色的想法，但机会不是很多。阿斯塔纳是一座令人向往的城市，在土耳其我经常宣传哈萨克斯坦，尤其是美丽的阿斯塔纳。

记者：据说，最近因为您在表演艺术领域的杰出成就和突出贡献，而荣获嘉奖，对此您有何感想？

哈克穆：是的，哈萨克斯坦驻土耳其大使詹塞伊特•特米巴耶夫先生亲自为我颁发了"突厥世界特殊贡献奖"，颁奖仪式是在克尔谢希尔市阿希埃夫朗大学举行的，能够获得此项殊荣，深感荣幸。

记者：谢谢，祝您心想事成！（编译：林海）