世界银行预测发展中国家今年经济增速

哈通社阿斯塔纳1月14日电，据BBC报道，世界银行周二（1月13日）称，发展中国家经济2015年很可能将加速发展。不过世界银行同时警告全球经济仍面临显著风险。

世界银行在其对全球经济展望的评估报告中说，发展中经济体的经济增长速度很可能会从去年的4.4%增加到2015年的4.8% 。 世界银行表示，更廉价的石油，更强的美国经济以及低利率这些综合因素将会推动经济的增长。 世界银行还预测今年全球经济将从2014年的2.6%增加到今年的3%。 BBC经济事务记者说，如果世界银行的预测被证明是准确的，将是对其所称的"缓慢经济复苏"的一个改善。 不过国际金融危机的后效应还是在世界银行的全球经济预测报告中清晰可辨，特别是那些可能使世界经济再一次脱轨的风险。 这些风险包括金融市场的动荡可能会增加发展中国家的借贷成本；欧元区和日本经济停滞可能将削弱世界贸易；此外，还有中国经济放缓可能带来的扰乱和潜在的危险。 世界银行的报告说，所有这些风险都至少部分源自金融危机，而所有这些问题都有可能损害全球经济的恢复。 低油价的赢家和输家 世界银行的首席经济师指出，在2015年仍可能继续走低的原油价格将使全球的通胀率下降并很可能推迟富裕国家利率的提升。 低油价给那些石油进口国比如印度和中国的经济发展提供了一个机会。世界银行预测印度的经济增长到2016年将达到7%。 不过低油价将打击那些石油出口国，如俄罗斯的经济增长。 世界银行预测俄罗斯的经济今年将收缩2.9%，到2016年其经济增长也将只有0〉1%。 世界银行还说，过去一段时间世界原油价格的下跌给发展中各国提供了一个改革其能源税和燃料补贴的机会。