《查理周刊》遭枪手血洗一周后再次发行

哈通社阿斯塔纳1月14日电，据BBC报道，法国讽刺报纸《查理周刊》最新一期在全世界销售，一周前枪手血洗了《查理周刊》的编辑部，打死那里的12名工作人员。

目前已经印刷了三百万份被称作"幸存者版"的报纸，如果有需求，还会增加印刷。报纸销售收入将交给遇难者的家属。 最新一期《查理周刊》头版显示的漫画中是哭泣的伊斯兰教先知穆罕默德手举"我是查理"的标语牌。编辑部人员说这是个温和而且搞笑的形象，并且显示他们不会被吓倒。 BBC记者说，新版的报纸仍然秉承了《查理周刊》的一贯传统，显示了讽刺，有时候会产生冒犯的风格。 最新一期《查理周刊》将以六种语言的版本发行，其中包括阿拉伯语。 已经有激进伊斯兰主义网站对《查理周刊》再次发出威胁，穆斯林世界也有谴责的声音。 在上周攻击事件发生之后，法国国民议会首次举行会议，首先为遇难者默哀一分钟，随后唱法国国歌《马赛曲》。 法国总理瓦尔斯对法国国民议会表示，在巴黎屠杀了17人的伊斯兰枪手希望毁灭"法国的精神"但是没有得逞。 他说，法国正在进行一场反极端主义和反恐怖主义的战争，但是这场战争并不是针对穆斯林。 巴黎攻击事件发生之后，法国国防部为防暴力袭击而在包括犹太教堂、穆斯林清真寺和机场等地部署了一万名士兵。