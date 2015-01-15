法国犹太人萌生投奔以色列之念

对于已经感受到反犹主义困扰的法国犹太人说，上周恐怖袭击的创伤更让他们害怕和气愤，也让他们对自己在法国的未来没有把握，他们越来越愿意考虑前往以色列，尽管那里冲突不断，但仍不失为一个犹太人的安全避难所。

"这里就像在打仗，"犹太居住区的蔷薇街上一家艺术店的店主杰奎琳•科恩(Jacqueline Cohen)说，这条街的两边有许多中东食品炸豆丸子店和犹太教传统用品店，周一上午，许多商店都没开门。"发生了这些事情之后，我们觉得在特拉维夫市中心，比我们在巴黎心脏的这个地方更安全。" "在以色列，有一个铁穹保护我们，"她接下来说，她指的是以色列的反导弹防御系统。"在这里，我们感到孤立无助。我们不敢送孩子去学校。" 居民说，他们的担忧在上周五的恐怖袭击发生后加剧，当时，一个名叫艾米第•古里巴利(Amedy Coulibaly)的全副武装的法国人，突袭了巴黎东部文森斯门(Porte de Vincennes)地铁站附近的犹太教食品超市，导致四名人质被杀。犹太人的不安全感如此强烈，以至于欧洲犹太人大会(European Jewish Congress)秘书长塞格•科瓦岑堡姆(Serge Cwajgenbaum)表示，超市的四名遇难者之所以周二在耶路撒冷下葬，部分是因为担心他们的坟墓在法国会被亵渎。 科瓦岑堡姆说，超市袭击对法国犹太人来说是个转折点，此前已发生过多次反犹袭击，包括去年夏天以色列进入加沙地带期间，对犹太教堂和巴黎犹太社区商店投掷燃烧弹和袭击的事件。一位在法国出生的男子被指控在去年5月，在布鲁塞尔的犹太博物馆开枪打死四个人。 据协助向以色列移民的民间组织"以色列犹太建国会"(Jewish Agency for Israel)统计，去年，法国是移民以色列的犹太人的最大来源。会长纳塔•夏兰斯基(Natan Sharansky)预测，今年移民的法国犹太人可达1.5万，而且有逾5万法国犹太人将在未来几年内离开。法国大约有50万犹太人，拥有欧洲最大的犹太人口。 "法国犹太人中有巨大的焦虑，还有许多愤怒和痛苦，他们有犹太社区在法国受到围困的感觉，"科瓦岑堡姆说。"已经很明显，法国的伊斯兰激进分子对国内的犹太人发动了一场内战，人们对司法系统和安全机构未能阻止袭击发生非常失望。" 早在最近的袭击事件发生之前的2012年，就发生过阿尔及利亚裔法国人穆罕默德•米拉(Mohammed Merah)在法国南部杀死7人的事件，其中包括图卢兹犹太学校的三名儿童和一位拉比，这已让许多犹太人担惊受怕。 2013年1月，西非裔法国喜剧演员迪厄多内•姆巴拉•姆巴拉(Dieudonné M'bala M'bala)的一个系列节目被法国当局关停。他当时说，一个犹太记者没有死于毒气室是个遗憾。他还因让一个极像纳粹军礼的示意动作流行而引起人们的批评。 周日的团结游行后，姆巴拉•姆巴拉在自己的Facebook页面上写道："就我个人而言，我觉得我是查理•古里巴利(Charlie Coulibaly)，"这是对讽刺报纸《查理周刊》遭恐怖袭击后，人们喊出的战斗口号"我是查理"的影射。巴黎检察长办公室周一表示，正在对姆巴拉•姆巴拉的言论是否构成提倡恐怖主义罪展开调查。 法国领导人担心犹太人大批离开法国所带来的后果，纷纷明确表态支持犹太人。曼纽尔•瓦尔斯(Manuel Valls)总理周六说，"没有犹太人的法国不是法国。"弗朗索瓦•奥朗德(François Hollande)总统戴着犹太传统的无檐帽，周日在巴黎犹太大教堂和以色列总理本雅明•内塔尼亚胡(Benjamin Netanyahu)一起参加了一个纪念活动。他已谴责这次袭击是令人震惊的反犹主义行为。 但这里的犹太居民说，新的安全措施还不足以让他们的紧张情绪平静下来。有些人说已打算收拾行李前往以色列，内塔尼亚胡也在呼吁他们这样做，他周日对法国犹太人说，他们将受到"热情欢迎"。 夏兰斯基说，巴黎的袭击事件增强了法国犹太人自二战以来的最深不安全感。他说，2014年，有7000名法国犹太人移民以色列，创下了纪录，这不仅是自以色列1948年建国以来的最高人数，而且也是在去年实现"阿利亚(aliyah)"的全球犹太人中的最大群体，"阿利亚"是希伯来语"溯源"的意思，指的是犹太人向以色列的移居。 他说，截至下午1点，已有1000人参加了其机构周日在巴黎举办的移民以色列咨询会。 "这不仅是因为一次恐怖袭击，而是由于一系列的针对犹太人的袭击，"他说。"现在，拉比们已告诉犹太人不要戴着"他们传统的无檐帽上街。 周一聚集在遭受袭击超市外的人中，有许多犹太人表示，他们的法国身份认同与他们的犹太身份认同自豪地共存，他们抱怨说，对以色列政府及其对待巴勒斯坦人方式的批评，已被投射为对犹太人的不满。他们说，法国国民议会最近投票通过了一项不具法律约束力的决议，承认巴勒斯坦国，这也煽动了紧张局势。 聚集在与内塔尼亚胡见面的人群中的有西尔万•赞努达(Sylvain Zenouda)，他是一个领导抵制反犹主义的法国组织的副主席。他说，他似乎回到了20世纪60年代，那时，他和他的家人由于担心针对犹太人的暴力，从摩洛哥逃到了法国。 赞努达有三个孩子，他说，"20世纪60年代，我们连夜收拾行李出逃。这次，我们有足够的时间，不用在夜间逃走。但犹太人会离开这里去以色列，在那里我们能感到安全。" 一些犹太居民说，他们在最近几天发现，自己向戴头巾的妇女和年轻的穆斯林男子投去憎恨和恐惧的目光。 科恩女士说，"我并不感到恐惧。我感到仇恨。"但是她说，眼下，她不会离开法国。她说，"离开是向恐怖主义屈服的做法。如果我们离开，恐怖分子就赢了。"（文章摘自纽约时报中文网）