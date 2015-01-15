俄罗斯建议“绕过”乌克兰向欧盟输气

哈通社阿斯塔纳1月15日电，据中新社报道，俄罗斯天然气工业股份公司总裁米勒1月14日在与欧盟负责能源的委员马诺斯•塞弗卡维奇见面时建议，希望能够"绕开"乌克兰向欧盟输送天然气。

米勒给欧盟的建议是在俄罗斯与欧盟之间建立一条通过土耳其的天然气输送管道，这样就能完全"绕开"战事不断的乌克兰。 此前，俄罗斯方面曾有意开启南部天然气输送管道计划，通过在黑海海地铺设管道向欧盟南部国家"输气"，从而摆脱"过境"乌克兰的烦恼。但是该计划并未得到欧盟方面的支持。 欧盟负责能源的委员马诺斯•塞弗卡维奇并没有过多评价俄罗斯方面提出的最新建议。他表示："我们也许能够找到更好的解决方案。"

此间媒体披露，莫斯科方面一直在致力于寻找一条彻底"绕开"乌克兰向欧盟输气的管道。 乌克兰局势最近又出现复杂的情况。1月13日，乌克兰一辆长途客车在东部顿涅茨克州境内被一枚火箭弹击中。据最新统计，这一事件已造成平民12人死亡、18人受伤。基辅方面据此呼吁西方国家继续执行制裁俄罗斯的政策，莫斯科方面则希望位于事发地的欧安组织人员能够对事件进行诚实调查。 乌克兰问题三方联络小组(乌克兰、欧安组织、俄罗斯)去年9月与乌东部民间武装代表在白俄罗斯首都明斯克签署停火协议。但由于冲突双方缺乏互信，停火协议和备忘录均未得到有效落实。