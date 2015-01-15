我国将进一步扩展与邻国在水资源领域的合作

哈通社阿斯塔纳1月15日电，今日召开的参议院全体会议批准《跨界水道和国际湖泊保护和利用公约修正案》，法案将提请纳扎尔巴耶夫总统批准。

《跨界水道和国际湖泊保护和利用公约》明确了各国在利用和保护国际水域中应遵循的原则，公约对地表水近一半来自邻国的哈萨克斯坦而言，尤为重要。

修正案目的旨在以保护生态系统为基础，加强对水资源的管理，杜绝和减少对环境的不利影响。修正案批准之后，还要经联合国欧洲经济委员会成员国之外的国家的批准，或者说任何国家均可加入该公约。 农业部部长阿斯勒江•马梅特别科夫介绍称，"修正案有利于我国与周边国家，特别是与中国在水资源领域的合作，因为伊犁河、额尔齐斯河等对我国十分重要的水资源都是跨境河流"。 据悉，《跨界水道和国际湖泊保护和利用公约》于1992年3月17日在赫尔辛基签字生效，我国于 2000年10月23日加入该公约。公约明确了各国在合理利用跨界水资源、生态系统保护恢复、减少水资源污染风险、减少因水利设施造成的影响方面所要担负的义务。 迄今为止，该公约的成员国为联合国欧洲经济委员会38个成员国，其中36个国家已批准了对该公约的修正案。（编译：流沙）