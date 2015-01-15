女性国家领导人：一个小型俱乐部

哈通社阿斯塔纳1月15日电，据BBC消息，克罗地亚反对党领袖科琳达•格拉巴尔-基塔诺维奇（Kolinda Grabar-Kitarovic）在上周日（1月11日）以最轻微的优势当选，成为该国第一位女总统。女性在选举中获胜或许算不上非常稀奇，但是在全世界范围内，目前由女性领导人领导的国家政府仅占10%。

1. 波西娅‧辛普森-米勒 ，牙买加总理 波西娅‧辛普森‧米勒（Portia Simpson-Miller）在2006年成为牙买加历史上第一位女性总理，但仅任职了一年，后来又在2011年大选中轻松当选，重新执政。她在金斯敦一个贫民区里长大。她主张从英联邦脱离，并且声称牙买加是时候有自己的总统了。 2. 卡姆拉•珀塞德-比塞萨尔，特立尼达和多巴哥总理 在2010年一场一面倒的选举胜利之后，卡姆拉•珀塞德-比塞萨尔（Kamla Persad-Bissessar）成为特立尼达和多巴哥的第一位女性总理。2011年，这位前首席检察官揭发了一场被指针对她和内阁官员的暗杀阴谋，进而宣布政府进入紧急状态，开始一场打击贩毒集团暴力犯罪的行动。 3. 迪尔玛•罗塞夫， 巴西总统 迪尔玛•罗塞夫（Dilma Rousseff）是一个保加利亚律师和创业家的女儿。她在2010年当选成为巴西第一位女性总统，后来在2014年成功连任。她被外界称作"铁娘子"，曾经在加入反对巴西军政府的左翼地下运动之后，在1970年被监禁三年并受到虐待。 4. 米歇尔•巴切莱特，智利总统 米歇尔•巴切莱特（Michelle Bachelet）曾是一名受训的儿科医生，在2013年以明显优势再次当选智利总统。这是她继2006－2010年任总统之后第二个总统任期。这位离异的女性是三个孩子的母亲，也是一个公开的不可知论者。在她的两次总统任期之间，她曾领导联合国女性权能署（UN Women），一个推动女性平等权利的新机构。 5. 克里斯蒂娜•费尔南德斯•德基什内尔，阿根廷总统 属于左翼政党"胜利阵线"（Front for Victory）的克里斯蒂娜•费尔南德斯•德基什内尔（Cristina Fernandez de Kirchner）是阿根廷第一位在选举中当选的女性总统。1974－1976年间，伊莎贝尔•庇隆（Isabel Peron）也曾在其丈夫于任内去世后担任总统。而克里斯蒂娜•费尔南德斯的丈夫也是她的前任总统。他曾在2003至2007年间担任总统，直至死于心脏病。 6. 埃伦•约翰逊•瑟利夫，利比里亚总统 埃伦•约翰逊•瑟利夫（Ellen Johnson Sirleaf）是又一位被称为"铁娘子"的女性领导人。76岁的她，在2005年利比里亚结束长达14年的内战时成为非洲第一位民选的女性国家元首。2011年，她获得诺贝尔和平奖，并再次当选总统。瑟利夫夫人在20世纪80年代曾因批评军政统治而被监禁；而在1997年总统大选中被查尔斯•泰勒（Charles Taylor）击败后，她曾以叛国罪名被流放。 7. 凯瑟琳•桑巴-潘扎，中非共和国临时总统 凯瑟琳•桑巴-潘扎（Catherine Samba-Panza）在2013年被委任为班吉市长 ，之后不久当选中非共和国临时总统，成为第一个担任这一职位的女性。这位成为的商人和企业律师被认为属于政治中立，在她的选举胜利演说中，她曾敦促结束宗教主义的暴力。 8. 埃尔娜•索尔伯格，挪威首相 保守党领袖埃尔娜•索尔伯格（Erna Solberg）在2013年成为挪威第二位女性首相，领导一个与右翼少数派政党组成的联合政府。她的内阁官员中有一半是女性。她作为 地方 政府部门首长时期在避难和地区发展等问题上的强硬立场令她有了"钢铁埃尔娜（Iron Erna）"的绰号。 9. 尼古拉•斯特金，苏格兰首席部长 尼古拉•斯特金（Nicola Sturgeon）在2014年11月接任苏格兰首席部长职位。虽然苏格兰属于英国的一部分，但是在包括卫生、教育及司法等本土事务上有自治权。斯特金将领导她的苏格兰民族党直至2016年苏格兰大选之后，并在苏格兰全民公投否决独立之后，继续为苏格兰争取更大权利。 10. 赫勒•托宁-施密特，丹麦首相 赫勒•托宁-施密特（Helle Thorning-Schmidt）在2005年成为丹麦 社会民主党党魁，后在2011年成为该国第一位女性首相。在竞选过程中，她时尚的着装令她有"古驰赫勒（Gucci Helle）"的外号。在尼尔逊•曼德拉的纪念会上，她曾因和大卫•卡梅伦和贝拉克•奥巴马自拍合照而 引起争议。 11. 安格拉•默克尔，德国总理 曾是科学研究员的安格拉•默克尔（Angela Merkel）在2005年成为德国第一位女性总理。默克尔被《福布斯》杂志评为2014年世界最有权利女性。她的外号"德国妈咪"原本是她在基督教民主联盟（CDU）的党内反对派用来羞辱她的手段，但却变成了她的一个强有力的竞选宣传武器。 12. 科琳达•格拉巴尔-基塔诺维奇，克罗地亚总统 1月11日的大选，科琳达•格拉巴尔-基塔诺维奇以最微弱的优势胜出。她是克罗地亚民主共同体（HDZ）当中的政治保守成员。该政党推动了克罗地亚在1991年脱离前南斯拉夫独立。46岁的基塔诺维奇过去曾担任外交部长，也曾任北大西洋公约组织（NATO）秘书长助理。 13. 玛丽- 路易斯‧科勒略‧普雷卡，马耳他总统 玛丽- 路易斯‧科勒略‧普雷卡（Marie Louise Coleiro Preca）接替乔治•阿贝拉（George Abela），成为马耳他第九任总统，也是该国第二位女性总统。她在去年上任时年龄为55岁，是马耳他历史上最年轻的总统。 14. 埃娃•科帕奇，波兰总理 埃娃•科帕奇（Ewa Kopacz）曾是国会唯一的女性议长，在前总理唐纳德•图斯克（Donald Tusk）被委任为欧洲理事会（European Council）主席之后，她被钦点接任。这位前儿科和全科医生在2014年9月上任，成为该国第二位担任总理 的女性。 15. 阿蒂费特•亚希亚加，科索沃总统 阿蒂费特•亚希亚加（Atifete Jahjaga）是科索沃国会选出的第一位女性总统，也是当代巴尔干半岛诸国的第一位女性政府首脑。39岁的亚希亚加曾是科索沃警察局副局长，也是最年轻的总统。虽然科索沃尚未在联合国当中有一席位，但已经在193年成员国当中获得108个国家承认。 16. 达利娅•格里包斯凯特，立陶宛总统 立陶宛的第一位女总统在2009年以明显优势胜出，在2014年再次成功当选，成为立陶宛第一位成功连任的总统。格里包斯凯特并不是唯一有"铁娘子"称号的女性领导人，但她是唯一有空手道黑带的一个。 17. 莱姆多塔•斯特劳尤马，拉脱维亚总理 莱姆多塔•斯特劳尤马（Laimdota Straujuma）的中间偏右联盟在2014年当选，成为拉脱维亚的第一位女总理。斯特劳尤马是受训经济学家，曾经承诺继续推动她前任主张的紧缩经济政策。该政策是为了争取将政府从破产中解救出来，并为2014年加入欧元区作准备。 18. 谢赫•阿西娜•瓦伊德，孟加拉国总理 2014年，谢赫•阿西娜•瓦伊德（Sheikh Hasina Wajed）宣誓开始她的第三个总理任期。她是孟加拉国国父兼第一任总统谢赫•穆吉布•拉赫曼（Sheikh Mijibur Rahman）的女儿。她父亲在1975年政变中被杀害之后，她被迫流亡，但后来在1996年的赢得大选，成为总理。她还曾成功逃过一次暗杀。 19． 朴槿惠，韩国总统 2013年，朴槿惠宣誓就任，成为东南亚现代历史上第一位女性政府首脑。她在22岁时已经成为韩国第一夫人。她母亲在1974年被刺杀，当时是被企图暗杀时任总统、朴谨惠的父亲朴正熙的子弹打中致死。之后朴谨惠接过了母亲的第一夫人职责。朴正熙后来也被暗杀身亡。