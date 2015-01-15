托卡耶夫：哈方全力支持丝绸之路经济带建设

哈通社阿斯塔纳1月15日电，15日，参议院（议会上院）议长哈斯穆卓马尔特•托卡耶夫会见中国驻哈萨克斯坦大使张汉晖。双方就哈中关系发展深入交换意见。

托卡耶夫高度评价哈中两国在全面战略伙伴关系框架下取得的积极成果。托卡耶夫就中方一贯支持哈方提出的亚信会议等国际倡议表示感谢。他说，亚信第四次峰会取得了圆满成功，中国接过亚信主席国接力棒对进一步提升这一组织的国际地位将起到重要的推动作用。

托卡耶夫指出，哈方愿意继续同中方加强在上海合作组织框架内的合作。两国在经贸方面的巨大潜力有待深入挖掘。哈方全力支持中方提出的共建丝绸之路经济带的倡议。

托卡耶夫还请张汉晖大使转达他对中国全国人大常委会委员长张德江的亲切问候和访哈邀请。

张汉晖大使指出，哈萨克斯坦不仅是中国的好邻居，更是互利共赢的好伙伴。中方将一如既往的支持哈萨克斯坦各领域建设。他表示，在习近平主席和纳扎尔巴耶夫总统的共同关注和推动下，中哈互惠互利互信关系不断深化。而丝绸之路经济带建设将使两国关系提升到一个新的高度。

张汉晖大使还转达了中国全国人大常委会委员长张德江对托卡耶夫议长的亲切问候和访华邀请。（编译：吴然 审校：林海）