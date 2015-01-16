欧洲人权法庭驳回斯大林孙子的申诉

哈通社阿斯塔纳1月16日电，据BBC报道，欧洲人权法庭驳回斯大林一名孙子的申诉，后者起诉俄国媒体的一篇报道把前苏联的独裁者称为"嗜血食人者"。

俄国报纸《新报》的一篇文章回顾了斯大林在1940年苏军制造的卡廷森林波兰战俘大屠杀中的作用。 斯大林的孙子叶夫根尼•朱加什维利说，这篇文章污蔑了他的祖父，也侵犯了他本人的隐私权。 但欧洲法庭裁决说，斯大林仍应该受到公众批评。 经常批评俄国政府的《新报》是2009年发表这份报道的。 报道指责包括斯大林在内的二战时期前苏联领导人批准在卡廷森林杀害2万名波兰战俘，"双手沾满鲜血"。 1953年去世的斯大林被文章描绘成一个"嗜血食人者"。 朱加什维利曾向俄国法庭提出过类似控诉，但被俄国法庭拒绝。随后他向欧洲人权法庭申诉。 但欧洲人权法庭虽然承认对一名逝者的攻击可能影响其后代生者的权利，但认为上述的俄国报纸的报道平衡了言论自由和对个人隐私的保护。 前苏联曾一直否认制造卡廷森林大屠杀，直到1990年前苏联领导人戈尔巴乔夫正式公开承认对此负责。 俄国总统普京2010年和波兰总统图斯克共同出席了一个卡廷森林大屠杀纪念仪式，是俄国领导人首次公开纪念这一惨案。