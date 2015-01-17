多半俄民众认为无人可替代普京

哈通社阿斯塔纳1月17日电，据俄罗斯卫星网报道，俄罗斯权威民意调查机构"列瓦达中心"近日进行的一份调查数据显示，超过半数的俄罗斯民众希望看到普京在2018年后继续连任俄罗斯总统。

根据调查，55%的俄民众希望普京2018年继续担任国家总统。2013年12月份持这种观点的受访者占31%，而2012年底这个数字仅为27%。

18%的受访者认为，2018年俄罗斯总统应该另有其人，并能为现今的问题提出不同的解决方案，10%的人认为有必要换一张新的面孔，但仍继续执行普京政策。除此之外，54%的俄罗斯人确信，目前没人能代替普京。另有24%的受访者认为，如果有必要，替代普京的人也能找到。2012年以来持这种观点的俄罗斯人数量减少23%，两年前有47%受访者赞同这一观点，而2013年12月有40%受访者这样认为。 在回答2018年选举后俄罗斯人希望看到谁出任总统职务的问题时，55%俄罗斯人支持候选人普京。2013年4月希望看到普京2018年出任总统的俄罗斯人仅占26%，2014年3月这一指数增加到32%，4月份增加到49%。 这项调查是2014年12月19-22日在俄罗斯全国46个地区134个居民点1600名年龄18岁及以上居民中抽样进行的，统计误差不超过3.4%。