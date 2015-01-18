联合国驻马里维和团再遭恐袭 致一死四伤

哈通社阿斯塔纳1月18日电，据中新社报道，联合国驻马里的维和稳定团17日再次遭到自杀式袭击，造成至少一人死亡、四人受伤。联合国秘书长潘基文和安理会等纷纷予以强烈谴责。

联合国驻马里稳定团发表声明称，17日早晨7点前，一辆自杀式汽车在稳定团检查站约一公里处被引爆，炸死一名乍得维和人员。 随后，第二辆自杀式汽车在稳定团基地入口处爆炸。同时，稳定团营地遭到至少八枚火箭弹或迫击炮袭击，其中两枚击中营地，造成严重损毁。 联合国秘书长潘基文发表声明强烈谴责此次袭击，并称近期这类袭击不会让联合国放弃继续支持马里人民寻求和平。他表示，最新的这次袭击只是进一步证明，马里需要尽快达成政治解决方案以结束冲突。

"袭击联合国维和部队是极其严重的罪行，一定要将肇事者绳之以法。"潘基文在马里的副特别代表阿莫尔德（Armauld Akodjenou）说，"这种袭击不会影响我们继续履行安理会赋予的使命"。 联合国安理会当天也以最强烈的言辞谴责这次袭击，要求马里政府尽快惩治凶手，并强调袭击维和人员将构成违反国际法的战争罪。同时，安理会也呼吁尽快采取相关措施加强联合国驻马里维和团的安保力量，以应对恐怖威胁。 联合国驻马里维和团已多次遭到类似袭击。今年元旦以来，马里反政府武装各派别企图为下一轮和谈增加筹码，矛盾不断加剧，法国军队亦在当地展开抓捕行动，击毙多名恐怖组织头目。中国第二批赴维马里维和部队官兵已加强警戒，以应对持续恶化的安全局势。