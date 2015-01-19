印尼枪决外国毒贩引外交风波：巴西荷兰召回大使

哈通社1月19日电，据外媒报道，印度尼西亚毒品泛滥，民众深受其害，总统佐科上台后坚持继续对毒贩执行死刑处决。印尼18日凌晨枪决了六名毒贩，其中包括五名外国人，此事引发外交风波。巴西及荷兰为此召回驻雅加达大使，并谴责印尼的做法"残忍及不人道"。

佐科18日指出，要和贩毒集团宣战，就不能三心两意敷衍以对，因为毒品能摧毁吸毒者及其家人的美好生活。他说："滥用毒品不会有幸福生活。国家现在就必须和贩毒集团对抗。没有毒品的印尼，才是健康的印尼。"

据悉，这六名被处决的毒贩包括一名印尼女子，以及巴西、荷兰、越南、尼日利亚及马拉维公民各一人。他们都是在2000年至2011年间被判死刑的毒贩；上个月，他们曾要求印尼总统佐科赦免死刑但遭拒。这也是佐科自去年10月上任以来，首批处决的罪犯。

巴西总统发言人为此发表声明说，巴西总统罗塞夫对于印尼不顾其请求，坚持处死在2004年贩运可卡因到印尼的巴西公民莫雷拉而感到悲愤。"死刑已逐渐被国际社会拒绝，执行死刑严重影响两国(印尼和巴西)双边关系。"

荷兰外长昆德斯也发表声明说，该国因印尼枪决了一名荷兰籍印尼华裔洪金瑞(Ang Kiem Soei)，而决定召回驻印尼的大使，并形容这六名犯人被处死是"可怕的悲哀"。

对于巴西及荷兰的谴责，印尼总检察长帕拉史蒂奥指出，死刑并非儿戏，并坚持印尼是根据国家法律执行死刑。"我希望大家能明白，印尼必须力抗毒品......这是违反人道的罪行，(毒品)摧毁年轻一代。"

印尼反毒法严苛，但当局曾在2008年暂停执行死刑，直到2013年才恢复。不过，2014年并没有死囚被处死。

目前印尼有约450万名吸毒者，其中120万人中毒甚深，难以戒毒。