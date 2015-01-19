斯诺登爆料称美国为网络战做准备

哈通社阿斯塔纳12月19日电，据新华网１８日消息，德国《明镜》周刊网站１８日援引美国国家安全局前承包商雇员爱德华•斯诺登最新爆料文件报道，美国情报机构正致力于准备网络战争，此前被曝光的大规模监听活动只是其中一部分。

《明镜》在其网站刊载了部分由斯诺登提供的美情报部门"绝密"文件，内容涉及网络战争、远程控制、植入性病毒、黑客攻击与反攻击等。文件显示，美国及其"五眼联盟"（美国、英国、加拿大、澳大利亚和新西兰）盟友已不再满足于大规模监听活动。除"五眼联盟"外，任何国家和个人都可能成为被攻击对象。

报道援引斯诺登最新文件说，美国国家安全局正在进行一项名为Ｐｏｌｉｔｅｒａｉｎ的计划，该计划由国家安全局获取特定情报行动办公室（ＴＡＯ）执行，主要内容是入侵特定的计算机并进行破坏性活动。ＴＡＯ实习人员要学习"像攻击者一样思考"，以此为标准的人员招聘已进行了８年。 根据斯诺登提供的文件，Ｐｏｌｉｔｅｒａｉｎ计划的目的是使计算机网络系统瘫痪以便于进行远程控制，覆盖面包括能源供给、水利系统、工厂、机场和金融系统。个人用户方面，几乎所有防火墙都可被入侵，社交网络"脸书"聊天内容及手机用户信息也可被拷贝。

斯诺登文件显示，美国国家安全局的一份报告说，"下一次大规模冲突将发生在互联网"。基于此，美国政府正在推动网络设备大规模升级。美国陆海空军已分别建立了各自的网络军队，由国家安全局统一领导，约有４万名国家安全局员工参与监听和网络攻击及反攻击工作。一份此前未公开的资料显示，美国情报机构２０１３年网络攻击活动预算超过１０亿美元。位于美国马里兰州的国家安全局远程控制中心将"你的资料是我们的资料，你的设备是我们的设备"作为座右铭。 此外，根据斯诺登最新文件，美国情报部门通过入侵他国情报机构，将他国情报机构获取的信息占为己有。同时，如果美情报机构遭受攻击，他们可以通过反攻击入侵对方网络系统。 自２０１３年６月以来，斯诺登陆续披露美国国家安全局秘密网络和电话监控项目，在美国国内和国际社会引发轩然大波。为平息争议，奥巴马政府曾承诺对情报监控项目实施改革，但是奥巴马、部分国会议员、情报体系高官一直以"反恐有功"等理由为这些项目辩护。