俄罗斯不排除对食品价格进行管制

哈通社阿斯塔纳1月20日电，据新华网报道，俄罗斯副总理德沃尔科维奇１９日表示，如果食品价格一直上涨，俄罗斯政府不排除对部分食品的价格进行管制。

德沃尔科维奇当天在出席统一俄罗斯党与俄罗斯国家杜马（议会下院）对话会议时指出，俄罗斯政府会运用所有机制对国内食品价格进行监管，目前俄政府还有很多可利用的资源来调节食品价格。德沃尔科维奇说，根据俄罗斯的贸易法，如果在连续３０天内俄市场上出售的某些食品价格上涨幅度达到３０％或更高，俄罗斯政府可以对这些食品的价格进行管制，强制规定这些食品在未来９０天内的价格。 德沃尔科维奇表示，目前俄罗斯政府还没有对食品价格进行管制，因为担心这样做会导致部分食品出现短缺而使其价格上涨幅度更大。但是，在必要情况下，俄罗斯政府会对食品价格进行管制以保证俄罗斯人民的生活状况不会受到影响。 会议结束后，俄罗斯国家杜马农业问题委员会主任尼古拉•潘科夫表示，举行议会党团与政府官员的对话会非常重要，尤其是在这次会议上讨论了俄罗斯民众比较关注的食品价格问题。潘科夫指出，俄罗斯政府应切实使食品领域内的反垄断措施和其他调控措施更好地发挥作用以使食品价格的上涨不要影响到居民的购买力。 西方制裁、国际油价下跌带来的经济压力导致俄通胀高企，俄罗斯联邦统计局１２日发布的数据显示，２０１４年俄通货膨胀率为１１．４％，为２００８年通货膨胀率１３．３％之后的最高水平。俄罗斯经济发展部长乌柳卡耶夫之前曾表示，预计２０１５年全年俄罗斯通胀率将高于１０％。