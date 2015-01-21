奥巴马国情咨文三提中国 赞中美减排协议具历史性

哈通社1月21日电，据中新网援引外媒报道，当地时间20日，美国总统奥巴马在美国国会发表年度国情咨文，阐释内政外交政策。在演讲中，奥巴马三次提及中国，称赞中美达成的减排协议是"历史性的"。

在谈及其大力推崇的"中产阶级经济学"时，奥巴马称，美国应该向海外出售更多产品。他表示，中国属于"全球增长最快的地区"，正大力发展贸易，而美国应该通过新的强大的贸易协议参与竞争。 奥巴马第二次谈到中国时称，世界上95%的客户都在美国的国界之外，而美国不能把自己封闭在这些机会之外。美国一半以上的制造业管理人员表示，他们希望能够与中国竞争更多的就业机会。奥巴马要求国会授予他贸易促进权，以保护美国工人，推进"免费"和"公平"的贸易协议。 奥巴马第三次提到中国，则是在讨论气候问题时。他表示，中国与美国在北京签署的减排协议是"历史性的"。中美于11月12日签署了中美气候变化联合声明，美国计划于2025年实现在2005年基础上减排26%至28%，而中国承诺到2030年碳排放达到峰值。 奥巴马称，世界两个最大的经济体走到一起，这激励了世界上其他国家加强节能减排，为在今年内，全球达成保护环境的协议提供了希望。 在奥巴马的历届国情咨文中，都能找到中国的身影。其中2009年的非正式国情咨文中，奥巴马提到中国1次，2010年至2013年正式国情咨文中分别提到中国2次、4次、5次和1次。在2014年的演讲中，奥巴马两次提及中国，称要与中国展开经济、科技竞争，鼓励美国企业加快创新脚步。 报道称，这是奥巴马第六次发表国情咨文，他的第一次正式国情咨文演讲是2010年。与以往国情咨文公布前的保密不同，本次奥巴马方面早前不断对外界"放风"，披露国情咨文部分信息。