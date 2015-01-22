全球城市去年经济表现澳门最佳

哈通社阿斯塔纳1月22日电，据BBC报道，布鲁金斯研究所和摩根大通的一项研究排名称，2014年全球大城市经济表现最佳的是澳门。

这份排名榜包括了全球300个大城市，在发展中国家中，中国城市的排名名列前茅。 在经济表现最佳的前50个城市中，中国的城市占了27个。 周四（1月22日）发布的这份排名根据就业率的增长和人均经济产出做出。 世界最大的赌城澳门的旅游业蓬勃发展。 根据澳门旅游局数据，澳门2014年入境旅客超过3150万人次，较2013年增长7.5%，大中华旅客超过2800万人次，增长8.5%，国际旅客则微跌1.1%，但全年留宿旅客上升2.1%，去年留宿旅客人次超过1450万。 虽然已经摆脱全球金融危机的谷底，但富裕的发达国家城市大多仍然表现不佳。 中国内地 在过去相对较为落后的中国内地，很多城市表现出强劲增长。 比如长沙去年的人均经济增长率达到8.6%。长沙在这份排名榜上名列第15位。 而随着中国沿海劳动力和土地成本上升，以及中国政府大力投资内陆的基础设施，越来越多的公司向内地迁移，比邻香港的东莞人均经济增速只有5.2%,名列第70位。 这份报告的作者之一、布鲁金斯研究所的研究员帕里拉说："在北美和西欧，像伦敦和休斯敦这样的城市表现很好，而其它大多表现不佳。" 伦敦排名第26位。曼城排第60位。美国三个城市：德克萨斯州的休斯顿和奥斯汀，以及北卡罗来纳州的拉雷进入了前50名。