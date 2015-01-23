终于，时尚界对胖姑娘释放出了一点善意

哈通社阿斯塔纳1月23日电，据纽约时报中文网消息，长期以来，14码至24码的大码服装大多是放在商店后面货架上的低档服装--乏味的松身连衣裙、花哨的女衬衣和涤纶裤。它们有着千篇一律的深色和宽松的剪裁，唯一的目的是遮住身体，减少人们的关注。

但是一些新的在线时装精品店、零售商和设计师在努力让大码服装变得更时尚。这些公司提供的不是松紧带裤和宽大连衣裙，而是能反映秀台潮流的服装（比如连身裤）和超出宽松工作服范畴外的服装（比如皮裤），甚至是暴露一点肌肤的服装（比如露脐上衣）。 Rue107的创始人、设计师玛丽•让-巴普蒂斯特(Marie Jean-Baptiste)说，他们的服装让穿大码服装的顾客"第一次放松下来"。该公司销售修身网眼连衣裙和紫色金属质感连身裤，尺码从S号到3X号。 顾客们早已发出呼声，要求拥有更多更好的选择。 实际上，这个市场很大。据行业分析公司Plunkett Research Ltd.称，美国女人的平均服装尺码是14码，穿14码及以上的女人占全体美国女性的67%。去年夏天，NPD集团报告称，从2013年5月至2014年4月，大码服装的销售额增长了5%以上，从167亿美元增长到了175亿美元。 可能是由于这个原因，Asos、H&M、Mango、Wet Seal、ModCloth和Forever 21等面向年轻大众的零售商开始销售更多尺码的服装或者推出专门的大码服装系列。 有几家新公司专门做大码女装。其中一家是Eloquii，它的目标很像Zara在主流市场的做法：在大码市场领域内向顾客提供模仿秀台潮流但价格低于精品店或商场的服装。 目前，Eloquii正在展示豹纹棒球夹克、布列塔尼条纹羊绒衫和仿皮裤裙。 2011年，Eloquii最初是作为Limited的姐妹品牌创立的，但是2013年，Limited决定甩掉非核心品牌，Eloquii因此倒闭。去年，Eloquii从前的一群员工，包括创意总监约迪•阿诺德(Jodi Arnold)，复兴了这个品牌。 "这个团队没有做大码时装的背景，这是好事，"该公司的首席执行官玛丽亚•蔡斯(Mariah Chase)说。 "我们的起点是潮流，是秀台，"阿诺德补充说。 在痴迷身材纤细的名人的世界里，大码服装很难推翻古板过时的形象。另外，很多女人不愿承认自己穿大码，这妨碍了口碑流传。