卡拉干达州将与中国企业合建复合金厂

哈通社卡拉干达1月23日电，卡拉干达州州长努尔穆哈木别克•阿布迪别科夫今日主持召开工作会议，听取个相关企业与中方合作项目进展情况的汇报。

根据中哈双方签署的产能合作框架协议，近期22项合作项目中的三项在卡拉干达州。分别为：煤气化工厂建设项目、"萨热阿尔卡"经济合作区复合金厂项目、阔科天库尔-谢特地区钼矿-钨钼矿开发及矿产金属整合厂区项目。 据悉，煤气化工厂按计划将于2017开始运行，2019年工厂正式投产。据国家石油天然气公司加工营销项目部主任阿尔曼•萨乌勒拜透露，目前公司已经完成初步的可研报告，今年将完成可行性研究。 复合金工厂项目被称之为"卡拉干达专家项目"。该项目属于我国工业创新发展规划项目之一。预计第一阶段的产能可以达到17万吨/年，总目标是产能达到60万吨/年，2016年完成第一阶段的项目，第二阶段于2020年完成。项目80%资金将由哈萨克斯坦开发银行提供，目前也在处理贷款申请等相关事宜。卡拉干达复合金工厂总经理塔勒哈提•马卡耶夫透露，针对复合金工厂项目已经制定出可行性研究方案，并提交专家鉴定，工程实施方案也正在审核之中。据了解，该项目总投资825亿坚戈，将创造3000多个就业岗位。 针对阔科天库尔-谢特地区钼矿、钨钼矿开发及矿产金属整合项目，"DALAMINING公司"总经理法尔哈提•耶尔哈利耶夫表示，项目总工期计划到2054年完成，总投资为25亿美金。第一阶段，我们预期实现钼矿年产200万吨的目标；第二阶段，钼矿年常量增加到1000万吨；第三阶段，将年产量再次提升至2000万吨。（编译：流沙）