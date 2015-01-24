利比里亚宣布已接近消灭埃博拉病毒 疫情消退

哈通社阿斯塔纳1月24日电，据中新网援引外媒报道，遭受埃博拉病毒打击最严重的西非国家利比里亚说，该国已接近"消灭"埃博拉病毒，目前，只有五起埃博拉确诊案例被发现。

利比里亚卫生部副部长廿斯瓦说，利比里亚可能已经接近消灭埃博拉病毒。这个最新迹象显示，由于大规模国际援助以及检疫和公众教育运动，曾在利比里亚、几内亚和塞拉利昂造成9000人死亡的这种病毒，正在消退中。 早些时候，塞拉利昂总统解除了全国检疫措施，并表示在与埃博拉的搏战中已经看到胜利。 几内亚确诊的埃博拉病案则下降到20例。

仅在数月前，埃博拉疫情在多国大规模肆虐，医院人满为患，街上随处可见无人认领的尸体。根据联合国报告，受埃博拉疫情影响，塞拉利昂2014年的经济增长比预期的11.3%，减少了超过4个百分点。据统计，2014年，几内亚、尼日利亚、塞拉利昂三个受埃博拉影响最严重国家因疫情暴发导致的经济损失超过5亿美元，占其国内生产总值总和的5%。 世界卫生组织则发出警告，表示不能放松警惕，埃博拉有可能在卫生工作者想不到的地方传播开来。 另一方面，美国方面日前表示，计划未来两三周内在西非展开两种埃博拉疫苗的大规模临床试验，以测试其有效性。此外，还将就一种埃博拉治疗药物的安全性和有效性试验展开验证。