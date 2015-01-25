阿拉木图申奥理念：场馆全民化 空气干净化

哈通社阿斯塔纳1月25日电，阿拉木图奥申委公布了申奥理念，"奥运成果达到最大化的全民享受、奥运效果延续到30年后和赛会与整个城市发展规划匹配。"

阿拉木图奥申委新闻中心负责人介绍，《阿拉木图2022》申奥报告中向国际奥委会讲述的是我国将以对国家和世界负责任的方式来承办冬奥会，"2022年冬奥会将适应城市发展规划和符合未来长久需求，而不是简单地为了赛事需要用复杂的建筑来让城市改变面貌。"这位负责人表示，申奥报告完全符合不久前刚通过的国际奥委会2020改革计划。 这位负责人对《阿拉木图2022》申奥报告内的重点也作了列举，即"所有比赛场馆都分布在城市和山区两部分，所有场馆距离奥运村的距离在30公里以内；体育设施满足运动员最大需求，建设材料对运动员身体100%无危害；现有冬季项目设施100%将能利用；奥运村将达到5500个床位；设立国际转播中心和媒体中心；媒体村将会有4500个房间；将为国际奥委会和国际单项组织提供2125个房间；与哈萨克斯坦2050年远景发展战略匹配，为此将进行经济和社会改革；一直稳定的冬季天气状况和适于进行赛事开展的自然条件；非常有利的地貌和独一无二的优美环境，有着干净的空气，无论冬夏都透彻；赛会有长远规划，着眼城市体育、旅游和社会经济发展；我们这个年轻的有朝气的国家将与世界分享对冬季项目的热情，和展示国家的优美文化。" （文章来源：华奥星空网）