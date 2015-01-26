奥巴马公开表态称朝鲜将“崩溃” 朝驳称美国也将没落

哈通社阿斯塔纳1月26日电，据中新网援引外媒26日报道，美国总统奥巴马当地时间22日在白宫表示，朝鲜最终会"崩溃"。比起动用军事手段，"利用网络"更能发挥对朝鲜政策的效果。对此，朝鲜25日予以驳斥，将奥巴马描述为"失败者"，并指责"奥巴马脑中充斥着对朝鲜病态的排斥和敌意"。

据报道，奥巴马1月22日(当地时间)接受"YouTube"频道运营者们的采访时表示，军事手段并不是解决朝鲜问题的手段，取而代之的是应利用网络渗透，让信息传入朝鲜，促使朝鲜发生变化，并最终导致朝鲜"崩溃"，这是美国对朝鲜的战略。

奥巴马称朝鲜是全球"最孤立封闭的国家"、"独裁政权"、"最残忍和高压的国家"，甚至称"因特网将随着时间流逝渗透朝鲜，而且流入的信息将使朝鲜发生变化"、"正在继续探索促使其变化的途径"。 报道称，朝鲜外务省发言人25日对该言论进行抨击，该发言人表示："奥巴马最近的言论只不过是一个失败者在与朝鲜对峙过程走入死胡同的牢骚。"并称："试图推翻金正恩政权，只会让朝鲜人民加强团结。"

该发言人表示，从军事上扼杀朝鲜的图谋屡屡失败后，美国正在试图通过网络的"信息流入"瓦解朝鲜内部。美国越是瓦解朝鲜内部，朝鲜的团结一心将进一步巩固。

发言人最后称，世界将与时间一起见证，随着美国敌朝政策总体破产，美国也将衰退没落。 对于当日的采访，华盛顿一位核心外交消息人士表示："这并非提前备好的发言稿，总统是在接受提问后发表了自己平日里的想法"。 斯坦福大学韩国学研究所副所长大卫•斯特劳普指出："这是奥巴马第一次提到朝鲜崩溃的说法"。因此，有韩国媒体分析认为，奥巴马的发言意味着，虽然排除对朝使用武力的方案、但依然不会容忍朝鲜的"奥巴马式"对朝施压方针已经初露轮廓。 报道称，奥巴马在谈到最近美国索尼影视娱乐公司遭到黑客攻击一事时表示，这是朝鲜所为，但朝鲜采用的网络攻击手段并不高明，从中也显露出美国有多么脆弱。不过奥巴马并没有具体谈到在索尼影视娱乐公司遭黑客攻击后朝鲜各个机构的网络瘫痪是不是美国政府采取的报复行动。对于美国索尼影视娱乐公司遭到黑客攻击一事，朝鲜进行了否认。