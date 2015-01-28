人民币取代加元跻身全球第五大支付货币

哈通社阿斯塔纳1月28日电，据BBC报道，根据环球银行金融电信协会（SWIFT）最新公布称，人民币于去年12月取代了加元跻身全球第五大常用支付货币，标志着人民币国际化又往前迈进了一步。

报告又指出，截至2014年12月，人民币作为全球支付货币的市场占有率达到2.17%，日圆占有率为2.69%。 首三位分别为美元、欧元及英镑，加元地位下滑至第六位，澳元排名第七。 SWIFT银行市场部主管指出，人民币跻身全球五大支付货币是一个重要的里程碑，这是人民币国际化的证据，并确认人民币由"新兴"货币过渡至"普遍"支付货币。 中国政府过去一年采取了多项措施协助扩大人民币的使用范围，包括增加人民币的海内外投资选择，以及在多个全球金融中心设立清算银行。 今年稍后，中国官方已多次重申将继续加速人民币国际化的进程。今年6月，摩根士丹利资本国际（MSCI）将就中国股指是否应被纳入其新兴市场指数做出决定，如果结果正面，将可能吸引数十亿美元的新投资。 至于今年底，国际货币基金组织（IMF）将对其特别提款权体系展开评估，人民币有可能会被列为官方储备货币。