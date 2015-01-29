奔驰有意在土耳其投产轿车 欲获政府税收支持

哈通社阿斯塔纳1月29日电，据盖世汽车网消息，梅赛德斯-奔驰近期考虑在土耳其投产轿车，前提是土耳其政府能够提供税收优惠，并且当地汽车市场能够持续增长。

奔驰目前在土耳其有两座工厂，分别位于伊斯坦布尔Hoşdere与阿克萨赖（Aksaray），奔驰土耳其公司（Mercedes-Benz Turk AS）通过上述两座工厂生产客车与卡车，并通过进口在土耳其市场销售轿车，该公司CEO Wolf-Dieter Kurz此前曾表示奔驰并不打算在土耳其投产轿车。

奔驰土耳其市场营销与销售业务负责人Süer Sülün称，土耳其是欧洲第八大汽车生产国，不过过高的税收一定程度上制约了该国车市的发展。奔驰称，如果土耳其成为欧洲前五大汽车生产国之一，该公司可能着手在该国生产轿车。

Süer Sülün还表示，尽管2015年上半年土耳其国内的经济状况可能会给汽车行业带来一定的困难，不过奔驰仍将寻求投资以提升其产能。

2014年奔驰在土耳其的累计销量再创新高，卡车和客车的总销量从2013年50,826辆增至54,118辆。目前奔驰在土耳其的客车产量占当地客车总产量的50%，而其卡车产量在当地卡车总产量的占比更是高达三分之二。