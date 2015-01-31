美国东部再迎暴风雪 上亿人恐受影响

哈通社阿斯塔纳1月31日电，据中新网援引美国媒体报道，美国东部刚刚经历过疯狂暴雪"朱诺"的洗礼，又一场冬季暴风雪正在朝着新英格兰扑来，预计将给缅因州等地带来每小时64公里的强风和多达45厘米的降雪。据报道，就在部分地区仍然没有摆脱近1米深积雪的影响时，暴风雪再次到来可能给交通带来危险。

美国国家气象局29日已经对缅因全州、新罕布什尔和马萨诸塞州部分地区发出暴风雪警报，有效期从30日早上到31日晚上。波士顿29日晚上已经开始下雪。该市多数地区都将面临降雪和强风。但从该市北部到靠近加拿大的边境地区，风力可能达到每小时80公里，降雪可能达到45厘米。据气象专家预测称，将近1亿人会受到这次风暴影响。 纽约 纽约市紧急管理局已经发布天气预警，称"危险的寒冷"和"威胁生命的"寒风将持续到31日晚上。 当地时间30日一早，纽约已经开始飘起小雪，温度预计从30日下午开始下降，最低气温在零下11度。31日天气转晴后，气温在零下7至零下4度，2月1日气温将有所回升。则再次降温，预计最低温度在零下15度，体感温度在零下8度。纽约市紧急管理局表示，届时风速最高时速可达55英里。 尽管冷空气会让纽约周末降温，但是天气对纽约客的出行并不会造成太大影响。从西南部向东行进的风暴将会一路穿越中西部直达阿巴拉契亚山脉，这股风暴将会持续向东移动，周日晚到周一达到大西洋中部海岸。 尽管这场风暴并不会给长岛带来如同"朱诺"来袭时可怕的积雪，但纽约周边以西地区的降雪则可能更多。 新英格兰地区 在"朱诺"来袭期间，新英格兰地区成为暴风雪重灾区。而一波未平一波又起，新的暴风雪又将来袭，缅因州东部30日晚上将迎来这股暴雪，31日的雪情将会在大风的影响下更加严重，部分地区降雪将会达到30厘米。 气象专家提醒，如果民众仍然需要在雪天开车出行，建议民众在车内储备一些食物及饮用水，以防万一被困在路上。 除了降雪，这次暴风雪带来的强风还可能引起断电。影响地区包括康州到缅因州，以及深入到加拿大新斯科舍和新不伦瑞克省。 从31日下午开始，随着风暴转移，情况会逐渐好转，但新英格兰地区仍将十分寒冷。预计30日晚，波士顿温度最低下降到零下9度，体感温度则在零下7度。未来一周，波士顿逐渐转晴，但仍然非常寒冷，体感温度均在零下。