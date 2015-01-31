墨西哥政府无限期搁置高铁项目

哈通社阿斯塔纳1月31日电，据BBC消息，墨西哥政府宣布"无限期"搁置墨西哥城至轻工业中心克雷塔罗间的高铁项目，但墨西哥城新机场项目不受影响。

去年11月3日，墨西哥城至克雷塔罗之间计划修建的首条时速300公里的高铁项目由中国铁建总公司牵头的中墨联合财团在首度招标时中标。但墨西哥政府后来很快又宣布解除这项价值37.5亿美元的中标协议并重新招标。

去年11月14日，墨西哥交通部宣布重启首条高速铁路修建与经营投标。可就在两周后，墨西哥政府再次宣布无限期搁置长约210公里的高铁项目。 当时有包括中国、美国、加拿大、日本、意大利五家企业参与投标37.5億美元的工程，7月14日为原订截止投标日，同月29日开标决定获胜者。 墨西哥财政部部长比德加赖•卡索表示，在国际油价低企、美国利率靠涨的前景下，搁置高铁项目将改善2015年的联邦公共开支情况。 今年，比德加赖•卡索说，"我们已决定无限期搁置墨西哥城至克雷塔罗之间的高铁项目"。 他指出，高铁项目将对今年和来年的公共开支带来压力。他表示，墨西哥政府2015年的公开支出将削减约82亿美元，约占该国国内生产总值的0.7%。 但他强调，墨西哥城新机场计划不受预算调整影响，将继续按照此前公布的预定程序继续施工。