一周总结：我国将加强与中国合作 支持工业发展 减少行政许可

哈通社阿斯塔纳1月31日电，能源部部长弗拉基米尔•施科勒尼克周一在马吉利斯（议会下院）表示，近期，来自俄罗斯的廉价汽油会对我国的炼油厂的生产产生重大影响，因此政府正在着力寻找解决这些矛盾的出路。

施科勒尼克表示，能源领域目前面临着两大问题，从俄罗斯涌入的廉价汽油对市场固然是好，但会对国产汽油的销售造成影响。我们已采取措施对市面上的92号汽油进行管控，每升不得低于109坚戈。有些加油站的价格已经低于这个底线，这是因为有廉价的汽油进入我国市场。长此以往会让我们的炼油厂面临停业的危险，失业率会大增。

目前我国的柴油存储量是35万吨，92号汽油的储量是25万吨。新一期的储备将在夏季开始，我们不想这样的悲剧重蹈覆辙。现在很难找出一种机制、模式，阻止廉价石油的输入。据预测，我国92号汽油可能在二月份还会降价。



施科勒尼克同时透露，我国准备在叶克巴斯图兹地区建立基站，通过铺设电网实现向中国新疆维吾尔自治区哈密地区出口电力，电力出口量一年可达到600万千瓦。相关的谈判已经开始，相信这将是个双赢的合作。



施科勒尼克介绍说，关于我国第二个核电站建设的问题，2019年前后会有准确的答复。他同时透露，针对建设核电站的位置问题，目前大致定于赛米巴拉金斯克核试验场区和附近的吾勒肯农场。



同一天，教育和科学部部长阿斯兰•萨林吉珀夫在国家新闻发布中心回答了记者提问。他表示，我国同世界银行正在计划推行两项发展我国教育系统的项目。



他还表示，这两项计划将在年内启动。第一项计划是发展我国教育系统信息化程度，因此我们希望世界银行的专家能够帮助我国，建立完善的教育信息化模式。



第二项计划是我国的青年教育问题。世界银行将协助我国的青年组织，改善组织的基础设施建设。世界银行将会拨发项目款项给全国范围内的各类青年组织。拨款金额从5000至50000美元不等，将通过项目竞选的方式分发。



在哈萨克斯坦企业家协会第二次例行会议上，政府公布了扶持国内工业企业发展2015年行动方案。



根据企业家协会的建议，政府将对工业企业采取以下措施：建立采购方和企业谈判合作相关的监管委员会、对无外汇收益企业进行本币转汇、调整铁路服务运率和调整大型服务供应商的电费和商品气费用。



在国家稀有资源矿产推介会上，投资和发展部副部长阿尔贝托•劳表示，我国将延续对黄金原材料出口的禁令，这条禁令不包括出口俄罗斯。



周三，卡里姆•马西莫夫总理同俄罗斯总理德米特里•梅德韦杰夫通电话，双方就哈俄经贸关系和将于2月初在莫斯科召开的欧亚经济联盟政府间理事会会议议程深入交换意见。



投资和发展部副部长阿尔贝托•劳在马吉利斯会议上表示，投资和发展部正在就15项机械设备生产有关的双边合作问题在和乌克兰方面洽谈。



阿尔贝托•劳表示，双方的这些合作主要是由乌克兰提供零部件和原材料，我方企业对其进行组装。他说，我们共有15个合作项目，我个人希望这15个项目能够在我国所有州都有分布。我们能在全国联系相关的企业和合作方，促成相关项目。但这与企业的技术能力和资质问题有关。



周四，哈中产能与投资合作第三次对话在阿斯塔纳举行，会议是由投资和发展部及KAZNEX INVEST 出口与投资局组织召开。会议透露，年内哈中两国将共同启动20多项加工工业项目。



农业部部长阿斯勒江•马梅特别科夫在农业部全体会议上表示，五年间哈萨克斯坦的牛肉出口量增加了14倍。较2013年，畜牧业家畜出栏量增长3.2%，达到89.89万吨。



马梅特别科夫还透露，2014年，对农业的投资较之前增长了14.4%，共计投入1644亿坚戈。对农产品产量的固定投入增加了16.5%，共计410亿坚戈。去年总产值共计2.5万亿坚戈，较上一年增长了0.8%。



文化和体育部部长阿尔斯坦别克•穆罕麦迪表示，我国将成立隶属总统文学艺术全国委员会，主要为社会服务，提供文化政策相关资讯工作。



第一副总理巴赫特江•萨金塔耶夫在阿拉木图与当地企业界人士会面时表示，2015年我国将投入2000亿坚戈支持"光明大道"新经济计划。2015年前，我国将落实完成各领域的行政许可简化方案。（编译：苏航/审校：林海）