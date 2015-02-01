乌克兰方面称乌问题三方联络小组明斯克会谈破裂

哈通社阿斯塔纳2月1日电，据新华网31日消息，乌克兰前总统库奇马31日在白俄罗斯首都明斯克说，当天举行的乌克兰问题三方联络小组（乌克兰、欧洲安全与合作组织、俄罗斯）会谈因乌东部民间武装方面的原因而破裂。

据乌克兰国际文传电讯社报道，库奇马在接受该社记者采访时说，当天乌克兰问题三方联络小组与乌东部民间武装代表就履行明斯克协议的计划进行了会谈。会谈破裂的原因包括：作为明斯克协议签署人的乌东部两"共和国"领导人扎哈尔琴科和普洛特尼茨基没有与会；参加磋商的乌东部民间武装代表提出最后通牒式的要求，并拒绝讨论立即停火和撤走重武器的计划。 据报道，乌东部民间武装代表当天早些时候要求乌克兰当局必须单方面停火。库奇马就此指出，乌克兰当局的立场是，不接受任何最后通牒和先决条件，必须全面和无条件履行2014年9月5日和9月19日在明斯克签署的协议，首先要立即建立停火机制。 此次明斯克会谈原计划30日举行，由于乌克兰冲突双方在与会人选问题上各持己见，最后勉强推迟到31日举行。乌克兰当局要求在乌东部自行宣布成立的两个"共和国"领导人出席会谈，而乌东部民间武装要求乌克兰当局派现任官员而非前总统与会。最终参加本次会谈的仍然是乌克兰前总统库奇马、欧安组织特别代表塔利亚维尼、俄罗斯驻乌克兰大使祖拉博夫和乌东部民间武装的两名代表。 2014年9月5日，乌克兰问题三方联络小组同乌东部民间武装代表在明斯克达成停火协议。9月19日，三方联络小组同乌东部民间武装代表签署备忘录，规定建立30公里宽的缓冲区。同年12月，乌政府同东部民间武装达成交换俘虏协议。由于冲突双方缺乏互信，停火协议和备忘录均未得到有效落实。自今年1月16日起，乌东部武装冲突骤然加剧，局势急剧恶化。