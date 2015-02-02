留美学生致总统的一份信：感恩祖国 报效祖国

哈通社阿斯塔纳2月2日电，据总统府新闻局消息，“博拉沙克”国家奖学金获得者、优秀毕业生迪莉娅拉•达米诺娃近日给纳扎尔巴耶夫总统写了一封信。汇报了她对实现"光明大道"新经济计划和步入全球最发达30国行列的感悟和体会，表达了立志为实现祖国和民族的强盛而奋斗的决心和信心。

她在信中写道，1999年，她以优异的成绩从美国纽约罗彻斯特大学旅游管理专业完成了研究生学位。回国之后，为了更好的运用所学到的知识，她进入了多个国家机构工作实习，并在2008年发表了副博士学位论文-《针对我国自然保护区及国家公园旅游管理方面的诸多建议》。目前，她执教于阿尔法拉比国立大学旅游管理和旅游英语专业。 她在信中表示，我们这代人非常幸运，您的高瞻远瞩和深谋远虑给我们国家带来了发展，感谢祖国的培养和教育，让我们能够走出国门，学习先进的科学知识、增长见识。我们一定利用好有利条件，最大限度地发挥个人价值，继续为祖国的繁荣昌盛贡献自己的力量。

信的最后，她祝福总统身体健康、一切顺利，并表示，她将致力于研究和发展我国的旅游事业，用所学所得报效祖国和人民。（编译：苏航 审校：林海）