中蒙联合考古队在蒙古国发现匈奴、鲜卑时期遗迹

哈通社阿斯塔纳2月3日电，据新华网3日消息，连续9年在蒙古国境内开展考古发掘工作的中蒙联合考古队，在2014年度的考古调查与发掘中，发现一批匈奴与鲜卑时期的房址与墓葬。

中国内蒙古自治区文物考古研究所和蒙古国游牧文化研究国际学院组成的联合考古队，2014年在蒙古国詹和硕遗址共清理2处房址和6座墓葬。其中，一座石板砌筑房址，平面形制为长方形，室内空间用泥砖分割成南北对称的两部分，每个部分又分为3个小室，室内地面铺砌石板。根据房址出土陶片推测，此房址的年代应为匈奴时期。詹和硕遗址中，还发现了鲜卑时期的墓葬，墓主人为男性。 蒙古国塔林和日木遗址为东西相连的三座城址组成，俗称"三连城"，每座城中心位置都有一座大型土台，外围分布有几座小型的土台。中蒙联合考古队2014年度对匈奴时期的三座城遗迹本体及周边环境进行测绘，并对其中一座城址东墙、城壕进行解剖，发掘面积为400平方米。 此次发掘中的一项较为重要的发现是，在一处建筑台基顶部发现一座墓葬。这个墓葬为竖穴土坑墓，墓底距地表170厘米。墓主人系仰身直肢葬，双手各放置在胯部，出土金头饰、铜项饰、铜质化妆工具、铁剑、皮囊、纺织物等。 匈奴是在约公元前3世纪时兴起的游牧部落，全盛时期从公元前209年至公元前128年。鲜卑是继匈奴之后在蒙古高原崛起的古代游牧民族。