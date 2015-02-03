投资和发展部：打造四通八达公路网 为“光明大道”增添光彩

哈通社阿斯塔纳2月2日电，（记者 哈纳特•马梅特哈兹吾勒）马吉利斯（议会下院）经济改革和地方发展委员会扩大会议2日举行，会议就"光明大道"新经济计划框架下发展道路基础设施建设相关问题进行了深入探讨。投资和发展部第一副部长金恩斯•哈斯姆别克参加会议并做工作汇报。

至2020年我国将实现12个大型道路建设项目

哈斯姆别克表示，四通八达的交通网络会积极推动国家经济社会发展，建设这样的交通网络也是"光明大道"新经济计划的核心思想。建设以阿斯塔纳为中心，贯穿全国各地的公路、铁路、航线相交织的交通基础设施大框架是政府的主要任务。其中，建设畅通的公路干线具有重要意义。至2020年，政府将投入2.4万亿坚戈支持12个大型道路项目的建设。与此同时，将对7500多公里的公路进行修补。

据悉，根据2015-2017年国家预算，7070亿坚戈将用于道路建设。除此之外，2015-2017年期间，国家基金还将下拨3210亿坚戈用于这一领域。其余资金将从国际金融机构进行融资。

"光明大道"新经济计划框架下将实施17项基础设施建设项目

哈斯姆别克强调，"光明大道"新经济计划将建设从首都阿斯塔纳辐射全国各地的公路、铁路和航空线路的交通网络。在此期间，将会有相关的17项基础设施建设项目陆续开工，其中有12个为上述公路建设项目，其余5项涉及铁路系统、出海港口建设及阿斯塔纳国际机场的扩建项目。

哈斯姆别克指出，未来10年间，我国将着力建设国内交通枢纽网络，使我国的公路总里程超过9600公里。自2001年以来，我国在修复已有公路方面投入了1.8万亿坚戈。今后基础设施建设工程73%的资金计划投入到建设国家级道路项目中，27%的资金则划拨给省、县级道路建设上。

哈斯姆别克还指出，地方道路建设融资工作在2007年以后得到加强，尤其加大了对6条"国际走廊"建设的资金注入。

37%的州级公路需进行修补

哈斯姆别克表示，根据2014年统计，73200公里的州级公路未达到相关标准，这占州级公路全长的37%。其中，阿克托别、阿特劳、西哈州以及北哈州等州占50%以上。为此，投资和发展部将同地方政府一道研究改善这些道路的方案，并计划投入800亿坚戈用于道路修补。其中，428亿将从国家预算拨款，375亿将纳入地方预算。 "双西公路"奇姆肯特-塔拉兹段今年将开通运行

哈斯姆别克称，正在修建的"双西公路"（中国西部-西欧）奇姆肯特至塔拉兹段144公里已完工，很快将开通运行。到目前为止，这条公路已建成1884公里，其中奇姆肯特到哈俄边境线以及江布尔州路段已全线贯通。公路货运量是从前的3倍以上。

哈斯姆别克指出，按照今年的计划，"双西公路"剩余的阿拉木图-霍尔果斯304公里段、奇姆肯特-塔什干102公里段将在2016年全线贯通并投入使用。

至2022年国内主要公路干线的三分之一将实行收费

哈斯姆别克说，根据我国至2022年道路基础设施建设规划，7千公里的国道主要干线将实行收费，这将占我国2.3万公里国家级公路干线的三分之一。其中将包括阿斯塔纳-铁米尔套、阿拉木图-卡普恰盖、阿斯塔纳-巴甫洛达尔以及其它一些货物运输干道和通车量较高的公路。

据介绍，今年上半年，有关部门将研究制定对一级公路的收费标准。与此同时，投资和发展部正在研究二级公路对12吨以上货车进行收费的事宜。

阿斯塔纳—朔尔坦德收费高速公路今年有望盈利

据哈斯姆别克介绍，2013年开始投入运营的阿斯塔纳-朔尔坦德高速公路全长211公里，是国内率先实行收费的公路之一。2014年，这条高速公路85%的养护费支出来自收取的费用，为16.5亿坚戈，政府补贴仅1.79亿坚戈。今年，高速公路预计将实现自给自足，并有望盈利。（编译：吴然 审校：林海）