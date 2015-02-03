胡润富豪榜：李河君成中国首富

哈通社阿斯塔纳2月3日电，据BBC报道，胡润研究院星期二（2月3日）发布2015年胡润全球富豪榜，李河君超越马云和王健林成为中国首富。现年48岁、拥有1600亿美元财富的"新能源大王"李河君成为新一届中国首富。

李河君是胡润全球富豪榜16年来第12位中国首富，全球排名第28位，比去年上升108位。 李河君在香港的上市公司汉能薄膜发现持股市值800亿，另外还有非上市部分水电、太阳能和其他产业。 在胡润全球富豪榜中排名中国富豪第二的是王健林家族，财富1550亿美元，全球排名第33位，比去年下降7位。 排名第三位的是马云家族，财富1500亿美元，全球排名第34位，比去年上升158位。 2015年胡润全球富豪榜的财富计算截至日期为2015年１月17日。共计来自68个国家的2089位十亿美元富豪上榜，比去年增加222人，为历年最高。 与此同时，649位财富比去年增长；341位新面孔进入榜单；869位财富缩水。去年上榜的95位富豪今年跌出了榜单，其中10位是俄罗斯人。 中国和美国分别拥有537位和430位十亿美元富豪。中国有72位新上榜；美国有56位新上榜；印度增加27位，首次闯入前三，取代俄罗斯。 中国上榜富豪的财富总额为1.2万亿美元。房地产是中国富豪上榜最多的行业（119人），其次是制造业和TMT（电子科技、传媒、通信）行业，分别为70和41人。 以香港和北京为首的5个中国城市进入世界最多十亿美元富豪居住的前20名城市，其中香港、北京和深圳分别为71、68和34人。 胡润百富董事长兼首席调研员胡润表示，"中国企业家的国际地位稳固上升。科技行业再次成为最创富行业"。 报告说，59岁的盖茨以5200亿美元的财富蝉联世界首富；75岁的斯利姆财富5100亿美元紧跟其后；巴菲特以4600亿美元位列第三。 30岁的扎克伯格是全球十大富豪中最年轻的一位。其资产增加至2700亿美元，排名上升11位至第7位。 华裔十亿美元富豪有529位，占据榜单的23％,超越中国人口占全球人口20%的比例。 胡润报告说，白手起家，但获得父母一点帮助，是最常见的成为十亿美金富豪的途径。