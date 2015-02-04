国际法庭：塞克双方都没犯大屠杀罪

哈通社阿斯塔纳2月4日电，据BBC报道，设在海牙的国际法庭3日做出裁决认为，在上个世纪90年代的巴尔干战争中，塞尔维亚和克罗地亚双方没有对另一方犯下大屠杀罪。

在这个意义重大的裁决中，法官们说，塞克双方都没有就他们在法庭上针对另一方的诉讼提供足够证据。 法官们鼓励塞尔维亚和克罗地亚双方合作，确保该地区的和平与稳定。 这项裁决结束了克罗地亚15年前开始的对塞尔维亚的漫长司法诉讼。 克罗地亚指责塞尔维亚在当时的领袖米洛舍维奇的领导下对克族人犯下大屠杀罪，要求塞尔维亚做出经济赔偿。 塞尔维亚在2010年也指责克罗地亚犯下大屠杀罪并提出诉讼。 大约两万人在1991年到1995年的巴尔干战争中丧生，当时克罗地亚从南斯拉夫分离出去。 1991年，克罗地亚城市武科瓦尔被塞族人占据三个月，全城被夷为平地。成千上万克罗地亚人流离失所，大约260名克罗地亚男子被扣押并遭杀害。 4年后，克罗地亚军队炮轰塞族聚居地区克拉伊纳，迫使20万人逃离家园。 国际法庭法官比德•汤姆卡在法庭上宣读裁决时说，塞克双方在战争中都有暴力行径，但是双方都没有提出足够证据证明对方有"进行大屠杀所必需的具体意图"。 BBC在海牙的记者霍利根说，在国际刑事罪中，大屠杀属于最严重的，但也是最难证明的。 塞尔维亚和克罗地亚这两个前南司法拉夫共和国的关系最近几年有所改善。