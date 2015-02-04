加拿大外长宣布辞职 哈珀政府再遭打击

哈通社阿斯塔纳2月4日电，据国际在线消息 ，当地时间3日，加拿大外长约翰•贝尔德在议会下院发表讲话，宣布辞去外长一职，同时也不再参加议员的选举。

约翰•贝尔德称，在从政20年之后，是时候开始人生新的篇章了，他会非常怀念这里。他称总理哈珀是他的良师益友，他会帮助哈珀参加即将于今年下半年进行的大选。他还表示，对加拿大的未来表示乐观，因为"全世界都已经看到并依赖于一个强大的加拿大，这是基于经济的持续增长、永恒的价值观、还有加拿大对自由、民主、人权和法律秩序的承诺。" 哈珀认真听取了贝尔德的讲话，并给了他一个拥抱。哈珀在讲话中称，"今天我接受贝尔德的辞呈，对他的辞职我深表遗憾。他是与我一同工作过的最好的部长之一，他在政府中担任过很多重要的角色，用无与伦比的精力、承诺和专业性承担起很多新的责任，他一直致力于为全体加拿大人服务。" 贝尔德并未透露接下来他会从事什么工作。不过据与贝尔德熟识的官员透露，贝尔德早在一年前就在考虑离开政坛，而在去年的圣诞节前他决定尝试进军私人企业领域，因此他的离开并非一时冲动。 在贝尔德辞去外长一职后，加拿大贸易部长法斯特将临时接替外长一职，直至总理哈珀任命新的外交部长人选。据了解，就业部长肯尼、财政委员会主席克莱门特及公民和移民部长亚历山大是新外交部长的有力人选。 值得注意的是，贝尔德已经是哈珀政府在一年时间内失去的第二个重要官员。去年的3月18日，时任财政部长弗莱厄蒂就辞去了担任了长达8年之久的财长一职，并于一个月后病逝。如今贝尔德又再度辞职，被外界视为哈珀政府的"三驾马车"仅剩下现财政委员会主席克莱门特。这三人对哈珀政府起着非常重要的作用，最初进入到政府工作都是凭借着丰富的经验，可以 说撑起了哈珀政府早些年的门面。 对于贝尔德本人而言，他是哈珀政府中少有可以自由发表观点的部长之一，他担任多个部长期间，他对哈珀本人及加拿大政府的贡献也是非常显著的。在担任财政委员会主席期间，他推出了《联邦问责法》，这也是2006年保守党成功击败自由党上台执政的一个关键承诺。在任环境部长期间，他成功收拾了前任部长安布罗斯留下了烂摊子。在任交通部长期间，他成功推出了政府的大规模刺激计划。