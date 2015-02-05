离永葆青春又近一步！科学家成功延长染色体终端长度

哈通社阿斯塔纳2月5日电，据中国日报援引英国《每日邮报》报道，科学家已经成功将老年人的细胞转变成为年轻细胞，这或许让我们离永葆青春的梦想又近了一步。

如何让老细胞"返老还童"，关键在于染色体终端。日前，科学家成功通过一项新技术延长了染色体终端的长度。美国斯坦福大学的研究者称这项技术可以延长人的寿命，为战胜衰老导致的疾病带来希望。

染色体终端是染色体端部的保护帽，它影响着人类的年龄和健康。染色体终端对DNA起保护作用，DNA每复制一次，染色体终端就会变短一些，直至最终无法再保护DNA。因此，DNA便可能受到损伤或发生突变，导致人的衰老。

一般情况下，年轻人的染色体终端大概有8000到10000个有机分子(核苷酸)的长度。斯坦福大学的海伦·布劳教授称："现在我们已经发现一种方法，可以将人类染色体终端延长1000个核苷酸的长度，这样回拨细胞的生物钟相当于让人年轻了很多年。"

染色体端粒被延长的细胞会表现得像年轻细胞一样，可以加速繁殖，而不是走向衰老。

布劳教授表示："有一天，我们或许可以直接将杜氏肌营养不良症(一种X染色体隐性遗传疾病，目前医学界尚无有效疗法)患者的肌肉干细胞的染色体端粒延长。这一技术或许也会对治疗衰老带来的其他疾病，如糖尿病和心脏病，产生重大影响。"

研究者还希望这一方法可以帮助科学家们生产出大量的细胞，未来或将有助于研制出有效的抗衰老药物。