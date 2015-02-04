哈萨克斯坦企业采取财政紧缩措施 准备过“紧日子”

哈通社阿斯塔纳2月4日电，在当前国际和地区经济形势不容乐观的势态下，国内众多企业以减少支出、暂停部分项目、提高效率为目的，纷纷出台反危机方案。另一方面，政府两位副总理也奔波于各地，同地方政府和企业就签订各项备忘录、防止出现企业大幅裁员、保障就业等问题举行座谈。种种迹象表明，哈萨克斯坦确实要勒紧腰带过一段"紧日子"了。

哈萨克铜业决定暂停部分收益较低的项目 宣称不会大幅裁员

本月2日，哈萨克铜业集团公司宣布暂停部分收益较低的项目。公司消息称，因市场上铜矿价格的下降带来的困难，公司不得不采取节约措施。但这并不意味着将要大幅裁员，公司会暂停部分目前效益较低的项目。参与相关项目的近2千名员工将通过培训，期间还将保留平均工资。培训结束后，这些员工将被派往波兹沙库勒、阿克托盖等矿区，公司已同哈萨克矿业公司达成相关协议。

消息称，这些人中大部分为普通员工，但其中也包括行政部门员工。与此同时，哈萨克铜业还宣布取消公司管理层10%的奖金。

安赛乐米塔尔铁米尔套公司减薪"引火上身"

同一天，我国大型冶金企业安赛乐米塔尔铁米尔套股份公司宣布减薪。理由是，当前复杂的地区经济形势公司财政遭遇到一定困难。公司消息称，公司外籍员工工资将被裁剪50%；母公司米塔尔铁米尔套股份公司及其下属沃尔克尔、库热勒斯梅特等公司钢铁、采煤部门员工2015年工资将被裁剪25%；并取消在通货膨胀情况下发放的工资补贴。消息指出，若财政状况得到改善，公司将支付被裁剪的工资。

据公司人力资源和劳务关系部门总监德米特里亚•帕甫洛娃介绍，俄罗斯卢布贬值降低了公司产品在俄罗斯市场的竞争力，而俄罗斯是公司主要市场之一。另一方面，国内市场面临来自俄罗斯廉价进口产品的压力，安赛乐米塔尔铁米尔套公司产品的成本明显高于进口商品。这导致公司产品无论是在俄罗斯还是在国内，竞争力均有所下降，也造成公司目前的财政困难。

与此同时，公司还向政府提出免去该公司自2010以来未支付的120亿坚戈增值税的请求。

但对安赛乐米塔尔铁米尔套公司减薪问题，全国采矿冶金业职工协会主席阿斯勒别克•努尔阿利3日表示，应通过司法程序解决这一问题。他说，协会收到了来自霍尔高采矿公司和贾克套冶炼公司等安赛乐米塔尔铁米尔套下属企业员工的投诉。目前协会正对这一问题进行调查。努尔阿利指出，安赛乐米塔尔铁米尔套公司未就减薪和取消通胀补贴等问题同全国采矿冶金业职工协会进行沟通。

据卡拉干达州检察院4日消息，就安赛乐米塔尔铁米尔套公司减薪问题，州检察院已委托劳动监察调查此事，以确定该公司减薪的合法性。消息称，若发现侵犯劳工权益的现象，检察院将采取相关措施。

根据卡拉干达州检察院今日最新发布的消息，劳动监察认定安赛乐米塔尔铁米尔套公司采取的减薪措施不合法。州检察院根据相关法律已对公司作出59.5万坚戈的罚款，并责成撤销这一减薪举措。

"萨姆鲁克-卡泽纳"转型与反危机双管齐下

拥有哈萨克斯坦实体经济掌门人美誉的"萨姆鲁克-卡泽纳"国家福利基金的任何一个动作都能抓住市场的眼球。在去年10月召开的基金转型论坛上，纳扎尔巴耶夫总统亲自批准了基金的转型方案。但随着近几个月内地区和国内经济形势的变化，以及全球大宗商品价格持续低迷，今年年初，纳扎尔巴耶夫总统在接见基金管理委员会主席沃穆尔吾扎克•舒克耶夫时责成基金尽快制定反危机方案，以减少危机带来的负面影响。

没过多久，舒克耶夫在1月20日召开的政府会议上宣布"萨姆鲁克-卡泽纳"基金已制定反危机方案。从他宣布的具体举措中不难发现，基金的转型方案与反危机方案先后呼应、并肩进行、同为一体。

舒克耶夫说，在当前全球经济增长放缓的形势下，"萨姆鲁克-卡泽纳"已重新审视了基金发展计划，并制定了反危机方案。根据方案，基金将减少3370亿坚戈的支出。其中，基金所辖企业生产成本减少2490亿坚戈；行政支出减少640亿坚戈（16.6%）。与此同时，基金还将降低18%（13亿美元）的资本支出，并减少18%的投资项目。被消减的投资项目将包括化工、交通、矿产开采、建筑工程以及石油天然气等领域的项目。

舒克耶夫指出，在当前经济形势下，"萨姆鲁克-卡泽纳"基金转型方案具有重要意义。于去年10月6日启动的转型方案将成为基金发展的主要推动力。转型方案将提高基金应对危机的"免疫力"。因此，即使国民经济指标出现下滑，"萨姆鲁克-卡泽纳"国家基金也将坚决落实转型方案。他说，工业创新发展规划第二个五年计划中的项目、"光明大道"新经济计划相关项目、阿斯塔纳世博会设施建设以及其它战略性项目将被继续落实。

舒克耶夫表示，基金已为所有下属公司制定为期3年的转型计划。转型方案将再造基金的商业模式，使基金成为国际优秀的战略投资集团。据悉，今年，"萨姆鲁克-卡泽纳"国家基金下属10家大型企业将实行转型方案，并将对众公司8千多个商业计划进行重审。与此同时，基金将引进KPI指标和等级工资制度，并采取10大HR举措。基金还计划建设统一IT服务中心，这将为基金减少7千万美元的支出。基金下属公司数量也将由600家减少至500家。基金在今年还将继续实施私有化计划。舒克耶夫说，根据2014年制定的私有化计划，基金下属64家企业将被拍卖。其中，12家已被以41亿坚戈的价格出售，而这些公司的拍卖起售价为25亿坚戈。

而在本月2日召开的基金董事会例会上，基金董事会通过了2015-2019年发展计划。同时，会议还决定成立隶属于董事会的基金转型方案执行监督委员会，3名董事会成员加入新成立的委员会，董事会主席、政府总理马西莫夫任委员会主席。委员会将对基金转型方案的实施进行监督，在半年一次的董事会例会上做出转型方案工作评价，并在年底向总统做工作汇报。

由此可见，上到总统、总理，下到基金各下属企业，均对"萨姆鲁克-卡泽纳"国家基金的转型方案非常重视。在当前经济形势下，基金的这一转型方案或多或少带一点反危机色彩。作为拥有600多家企业的大型公司集团，基金转型方案的顺利落实也将减少危机对国民经济诸多领域造成的损失，并对"萨姆鲁克-卡泽纳"国家基金建立从内到外的可持续发展机制提供良好契机。（编译：吴然 审校：林海）