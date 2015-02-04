萨帕尔巴耶夫：政府与大型企业签署合作备忘录有利于社会稳定

哈通社阿斯塔纳2月4日电，据总理府官网消息，副总理别尔德别克•萨帕尔巴耶夫今日在阿克莫拉州、北哈州调研，同当地政府官员、企业界代表举行座谈，就当地社会经济发展和就业保障等问题进行深入探讨。

为贯彻落实纳扎尔巴耶夫总统就反危机、保持企业生产稳定及保障企业职工合法权益做出的重要指示，近日，各地政府纷纷开始与当地大型企业签署多项合作备忘录。

萨帕尔巴耶夫表示，所签署的备忘录将进一步推动各地构建有效的企业与员工关系框架，其中包括政府部门、企业、职工协会三方。这一互联互通的关系框架对推动生产、创造良好的经济社会效益具有重要意义。

萨帕尔巴耶夫指出，签署的这些文件主要目的为加强国内企业交流合作，以实现各方互利共赢的局面。首先这将促进社会稳定、保障就业；其次将促使降低市场对进口商品的依赖，并力助开设新的工作岗位。考虑到当前全球经济形势，这些举措非常重要。

萨帕尔巴耶夫强调发展农业的重要性。他说，政府支持农业产业多元化，并正在采取积极的补贴措施。这将进一步推动有竞争力的产品的生产，尤其是对农产品加工的升级、降低产品成本、提高国民消费能力起到积极的促进作用。

在阿克莫拉州首府阔克谢套市举行的会议上，州政府与众多国有企业和公司签署关于保障就业、保持企业生产稳定以及加强社会保障的14份合作备忘录，总价值超220亿坚戈。参与签署备忘录的公司包括哈萨克斯坦石油天然气公司、哈萨克斯坦国家铁路公司、哈萨克斯坦原子能工业公司、哈萨克电信公司、哈萨克金业采矿冶金公司、卡马斯机械公司、阔克谢套矿泉水公司等。

在北哈州首府彼得罗巴甫尔市举行的会议上，哈萨克斯坦石油天然气公司、哈萨克斯坦国家铁路公司、吉洛夫公司、PZTM公司、哈萨克粮食出口控股公司、北哈能源公司等企业参与签署总价值140亿坚戈的13份合作备忘录。（编译：吴然 审校：林海）